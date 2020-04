Ook Google blijft tls 1.0 en 1.1 wat langer ondersteunen in Chrome

Na Microsoft en Mozilla heeft Google ook besloten om tls 1.0 en 1.1 iets langer te blijven ondersteunen. Het is niet officieel aangekondigd, maar de ondersteuningsstop is verschoven van Chrome 81, dat volgende week uitkomt, naar Chrome 83, dat eind mei uitkomt.

Dat blijkt uit de webpagina Deprecations and removals in Chrome 81, die ergens kort geleden aangevuld is met de tekst 'het verwijderen van tls 1.0 en tls 1.1 is vertraagd tot Chrome 83, die naar verwachting eind mei 2020 wordt uitgebracht'. Die aanpassing aan de planning lijkt ergens eerder deze maand gedaan te zijn. Chrome 81 staat gepland voor een release in de komende week. Versie 82 is wegens de coronacrisis geschrapt. Zo krijgt het ontwikkelteam een lastenverlichting.

Een lastenverlichting is wellicht niet de reden voor het uitstellen van het afscheid van deze tls-versies. Omdat Mozilla en Microsoft de zet al gemaakt hadden, plaatst dit Google in de nadelige positie dat het als enige van deze grote drie bepaalde sites weigert weer te geven. Google doet echter zelf geen uitspraken over het waarom van dit uitstel. Microsoft baseert het uitstel op de 'huidige wereldwijde omstandigheden' en Mozilla wil op die manier overheidswebsites tijdens de coronapandemie bereikbaar houden die nog steeds van de oude protocollen gebruik maken.

De grote browserbouwers kondigden in 2018 tegelijkertijd aan dat ze begin 2020 ondersteuning voor tls 1.0 en 1.1 gingen uitschakelen. Tls staat voor transport layer security en is een standaard voor de versleuteling van webverkeer. Tls 1.0 en 1.1 zijn verouderde webstandaarden die nog maar weinig gebruikt worden. De eerste versie van tls dateert van ongeveer twintig jaar geleden.