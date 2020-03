Google publiceert gewijzigd releaseschema Chrome en Chrome OS

Google heeft de werkzaamheden aan Chrome- en Chrome OS-releases hervat en brengt komende updates met een gewijzigd releaseschema uit. Volgende week verschijnt versie 80, met beveiligingsfixes.

Google verduidelijkt dat versie 82 van alle channels van Chrome en Chrome OS geschrapt is. Het werk van die versie is geïntegreerd in versie 83 en die release komt half mei, drie weken eerder dan voorheen op de planning stond. Deze week bereikt Chrome 83 de Dev-status en 81 krijgt het bèta-stempel.

Volgende week gaat het stabiele-channel weer van start met Chrome 80, die beveiligingsupdates bevat, gevolgd door Chrome 81 in de week van 7 april. Over Chrome 84 is nog niets bekend, maar meer informatie daarover komt in een toekomstige update.

Daarmee komt een einde aan de pauze van Chrome- en Chrome OS-releases. Google laste die een week geleden in, waarschijnlijk omdat het ontwikkelteam aanpassingen moest verrichten aan zijn werkomstandigheden vanwege het cornonavirus.