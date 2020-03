KDE kondigt open Plasma Bigscreen-interface aan voor smart-tv's

KDE heeft Plasma Bigscreen aangekondigd, een interface voor tv's en monitoren die op computingapparaten met weinig resources zoals de Raspberry Pi kan draaien. De interface moet een open alternatief voor de gesloten smart-tv-platformen bieden.

Plasma Bigscreen kan apps draaien maar ook traditionele desktopprogramma's die zijn aangepast voor de interface. Het KDE-team hoopt dat derde partijen gaan ontwikkelen voor het platform en daarbij gebruikmaken van de vrijheid die opensourcesoftware op dit gebied biedt.

In de aankondiging geef KDE toe dat het nieuw was voor de ontwerpers om te werken aan een versie van Plasma met bediening met een afstandsbediening, wat betreft de layout en interactie. In aanvulling op die bediening biedt Bigscreen spraakbediening die werkt op basis van Mycrofts opensourcestembediening. De functionaliteit hiervan is uit te breiden met zogenoemde skills voor bijvoorbeeld het opvragen van het weerbericht en recepten. Ontwikkelaars kunnen Python en QML gebruiken om zelf skills te schrijven. Voorlopig werkt Mycrofts server nog wel via Googles Speech To Text, dat geanonimiseerde data via Google laat lopen. KDE wijst er op dat gebruikers spraakbediening kunnen uitschakelen.

KDE stelt een bètarelease in het vooruitzicht die draait op een Raspberry Pi 4. Die release bevat experimentele ondersteuning voor hdmi-cec. Om de spraakbediening uit te proberen adviseert het team een bluetoohtafstandsbediening met microfoon te gebruiken, maar de combinatie van muis en toetsenbord met usb-microfoon zou ook volstaan.