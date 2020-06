KDE Plasma stapt over op Windows-achtige taakbalk met icoontjes

Ontwikkelaars van KDE Plasma werken eraan om standaard alleen nog icoontjes van applicaties op de taakbalk weer te geven. Sommige applicaties worden standaard op de taakbalk vastgepind, net als bij Windows 10 het geval is.

De ontwikkelaars van KDE Plasma, de desktopomgeving voor Linux, hebben in de afgelopen maanden voorstellen voor de standaardweergave van een taakbalk met alleen icoontjes bediscussieerd. Een voorstel om de taakbalk daarbij standaard verticaal te tonen heeft het niet gehaald, onder andere vanwege problemen die dit zou opleveren met de weergave van de klok.

Ook was het nog even de vraag of de taakbalk dikker zou moeten worden, zoals het plan was. Het voorstel was om hem 46 pixels hoog te maken, mede vanwege de voordelen voor aanraakgevoelige bediening, maar sommige ontwikkelaars maakten bezwaar en pleitten voor een lagere balk. Uiteindelijk is toch voor een hoogte van 46 pixels gekozen.

Tot nu toe toont de taakbalk van KDE Plasma openstaande applicaties standaard met vrij brede knoppen. Gebruikers konden die weergave zelf al aanpassen, onder meer aan de icoontjesweegave. Bij de overstap naar standaardweergave van icoontjes behoort ook het groeperen van verschillende vensters bij een enkel icoon, net als bij Windows. De aanpassing komt bij de release van KDE Plasma 5.20. Vorige week verscheen versie 5.19 met onder andere nieuwe avatars en een herschreven widget voor systeemonitoring.