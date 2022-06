KDE Plasma 5.21-UI met nieuwe launcher en cosmetische aanpassingen is uit

KDE Project heeft KDE Plasma 5.21 uitgebracht. De nieuwe desktopomgeving heeft meerdere visuele aanpassingen, met als voornaamste vernieuwing een compleet nieuwe launcher voor applicaties.

KDE Plasma 5.21 is de meest recente versie van de desktopomgeving voor Linux-omgevingen. De meest in het oog springende verandering is de nieuwe app-launcher. Die lijkt meer op een traditioneel startmenu en bestaat uit twee secties. Aan de linkerkant staat een lijst met de verschillende softwaresecties die de specifieke applicaties toont als de gebruiker erop klikt. Onderin zit een balk waarin de powerinstellingen staan. De launcher is volgens KDE Project geschikt voor zowel besturing met toetsenbord en muis als via aanraakbewegingen. Gebruikers kunnen in de softwarewinkel ook de oude Kickoff-launcher downloaden als ze die liever willen.

De nieuwe KDE-versie krijgt ook een nieuw kleurenschema voor applicaties die het standaard Plasma-thema gebruiken, waarbij specifiek de headerbar overal gelijk is getrokken. Het is ook mogelijk om het Breeze Twilight-thema in te stellen, waarbij gebruikers systeembreed een donkere modus kunnen instellen, maar ook per applicatie kunnen specificeren welke modus die gebruikt.

Er zijn nog meer nieuwe features in de UI. Zo zit er in de systeeminstellingen een nieuwe pagina waarmee een firewall kan worden geconfigureerd. Verder is er betere ondersteuning voor tijdzones in de tijdsinstellingen en heeft de mediaspeler een interactieve widget gekregen. Ook heeft KDE voortaan een eigen systeemmonitor met een eigen look.