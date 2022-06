Stichting begint Technologiekieswijzer voor politieke vraagstukken over ict

De stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft een stemwijzer gemaakt die zich specifiek richt op ict- en digitaliseringsvraagstukken. In tegenstelling tot de meeste stemwijzers kunnen kiezers niet eens of oneens antwoorden, maar kiezen uit vijf mogelijke oplossingen.

De kieswijzer heet de Technologiekieswijzer. Die bestaat uit zeventien vragen rondom ict. Het gaat onder andere over digitalisering in de overheid en democratie, nepnieuws, online privacy, surveillance en veiligheid. Waar de meeste stemwijzers een eens-of-oneens-model gebruiken, is het bij de Technologiekieswijzer elke keer alleen mogelijk om een van de vijf voorgestelde oplossingen op een vraagstuk te selecteren.

"De vraag is namelijk wat de béste oplossing is, oftewel waar de prioriteit moet liggen", schrijven de makers in een faq. "Binaire stellingen doen namelijk geen recht aan de complexiteit van de realiteit." De stemwijzer is ook op andere punten beperkt. Zo is nergens tijdens het invullen te zien wat de specifieke partijen vinden van een bepaald onderwerp. Dat staat wel in de uiteindelijke resultaten.

In de Technologiekieswijzer staan zowel partijen die nu in de Tweede Kamer zitten als enkele nieuwe partijen, waaronder Volt, Splinter en de Piratenpartij. Een klein aantal partijen, met name de PVV en BIJ1, wilden niet meewerken aan de stemwijzer en staan daarom ook niet opgenomen in de resultaten.

De tool is gemaakt door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Die gebruikt de resultaten van de kieswijzer ook voor onderzoek naar 'hoe Nederlanders denken over technologie'.

De Tweede Kamerverkiezingen vinden over precies een maand plaats. Inmiddels zijn er verschillende algemene kieswijzers online gezet, en veel kieswijzers over specifieke onderwerpen. Een kieswijzer over technologie was er tot nu toe nog niet. Tweakers bekeek vorige maand de verkiezingsprogramma's van alle grote partijen om te kijken wat hun standpunten rond digitalisering waren.