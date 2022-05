Over ongeveer anderhalve maand mag Nederland weer de stemhokjes in, ondanks corona en met een demissionair kabinet. Dat betekent dat de verkiezingsstrijd weer volop is losgebarsten en partijen weer allerlei beloftes gaan doen voor de komende vier jaar. Natuurlijk zijn er dringende problemen in Nederland, zoals de coronacrisis, de klimaatcrisis en het woningtekort, maar anno 2021 ontkomen partijen er ook niet aan om standpunten in te nemen rondom digitalisering. Net als in 2017 hebben we daarom alle partijprogramma's opengeslagen om te kijken wat de Nederlandse politieke partijen beloven op het gebied van algoritmes, dataprivacy, digitalisering in onderwijs en zorg, en de cybercapaciteiten van politie en leger.

Daarvóór blikken we terug op de afgelopen politieke regeringsperiode. Verkiezingsbeloften worden makkelijk gedaan, zoals we op de volgende pagina's zien, maar als we de makers ervan niet kunnen vertrouwen, hebben ze weinig waarde. Daarom kijken we naar het regeerakkoord dat de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU in 2017 opstelden, en in welke mate ze dat hebben waargemaakt.