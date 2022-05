AP-voorzitter Aleid Wolfsen: 'We moeten nog te vaak nee verkopen'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vierde deze week zijn vierde verjaardag. Op 25 mei 2018 werd de grote Europese privacywet van kracht. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens als officiële toezichthouder de drijvende kracht voor de naleving, maar de waakhond heeft het allerminst makkelijk. Tekorten en achterstanden stapelen zich op en klachten van burgers lijken soms in een zwart gat te verdwijnen. Tweakers sprak met AP-voorzitter Aleid Wolfsen om hem te vragen hoe lang die tekorten nog blijven bestaan, of de voorgenomen algoritmewaakhond wel nodig is en welke rol de toezichthouder heeft in de beruchte nieuwe bestuurscultuur.

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens stijgt tot aan 2025 met twee miljoen euro per jaar tot een maximale verhoging van acht miljoen euro. Dat is fors minder dan de honderd miljoen euro per jaar waar u vorig jaar bij de kabinetsinformateur voor pleitte. Bent u wel blij met dit extra geld?