Deze week vierde de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn derde verjaardag. Op 25 mei 2018 stopte de overgangsperiode die twee jaar eerder in werking trad en kon de toezichthouder gaan handhaven op het overtreden van de privacywet. In de rommelige beginperiode vol e-mailverzoeken van bedrijven waren niet alleen multinationals maar vooral ook kleine bedrijven, scholen en verenigingen niet zeker over wat zij met de wet aan moesten. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meerdere boetes uitgedeeld voor overtredingen en lijkt de wet goed ingeburgerd. Tweakers sprak met AP-voorzitter Aleid Wolfsen over de wet, de boetes en het krappe budget van de toezichthouder.

De AVG is deze week drie jaar oud. Hoe wordt de wet inmiddels nageleefd in Nederland?