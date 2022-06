OLVG-ziekenhuis Amsterdam krijgt AVG-boete van 440.000 euro voor slechte logging

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 440.000 euro gegeven aan het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis. Het ziekenhuis overtrad de privacywet door niet goed te loggen wie toegang had tot medische systemen.

De privacytoezichthouder startte een onderzoek na een tip van een burger en na twee meldingen vanuit het OLVG-ziekenhuis. De AP schrijft dat in een bericht. Het ziekenhuis bleek de controle op de toegang van medische dossiers niet goed op orde te hebben. Dat bleek ook in 2019. Toen kwam het ziekenhuis in de media toen bleek dat werkstudenten met tijdelijke contracten in patiëntendossiers hadden gekeken. Daar schreef het ziekenhuis zelf al over. Er werden toen wel maatregelen genomen, maar die hadden vooral betrekking op het werk van de tijdelijke werknemers.

De AP concludeert nu dat ook andere zaken niet op orde waren. Het ziekenhuis hield bijvoorbeeld wel geautomatiseerde logs bij waarin stond welke werknemers op welk moment een medisch patiëntendossier bekeken, maar die logs werden niet vaak genoeg gecontroleerd. Dat is in strijd met de privacywet. Dat is dezelfde overtreding waar bij het HagaZiekenhuis sprake van was. Dat ziekenhuis kreeg in 2019 de eerste Nederlandse AVG-boete. Onder de AVG moet er bij de toegang tot medische dossiers gelogd worden en moeten die logs ook regelmatig gecontroleerd worden.

Een andere overtreding was het gebrek aan tweestapsverificatie. Vanaf het interne netwerk vanuit het ziekenhuis hoefden werknemers geen 2fa te gebruiken om een patiëntendossier te bekijken. Met externe toegang was dat wel verplicht, maar desondanks was dat volgens de AP een overtreding van de wet.

Het ziekenhuis had de toegang in ieder geval 'tussen 2018 en 2020' niet op orde. In 2018 begon de handhaving van de AVG. De boete van 440.000 euro is dan ook voor een overtreding van die Europese privacywet. "Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat medewerkers alleen medische dossiers inzien als dat nodig is voor hun behandeling", zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. "Het OLVG nam te weinig beveiligingsmaatregelen om dit te waarborgen. Dat is ernstig."

Inmiddels zou het ziekenhuis de maatregelen hebben aangescherpt. De logs worden nu wel structureel gecontroleerd en er is tweestapsverificatie toegevoegd. Ondanks dat legde de AP direct een geldboete op en geen last onder dwangsom. De toezichthouder kiest regelmatig voor dat laatste, als een soort voorwaardelijke boete die wordt geïnd als de maatregelen niet worden doorgevoerd.

Daar is het ziekenhuis zelf ook niet blij mee. "We zijn teleurgesteld dat we niet de kans hebben gekregen om eerst de geconstateerde tekortkomingen op te lossen, alvorens een boete opgelegd te krijgen", schrijft het ziekenhuis in een reactie. "Daarnaast vinden we de boete voor een maatschappelijke instelling zoals ons ziekenhuis wel erg hoog." Het ziekenhuis zegt desondanks dat het niet in beroep gaat tegen de boete.