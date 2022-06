Gegevens Blokker-klanten waren eenvoudig op te vragen middels aangepaste url

Namen, adressen, telefoonnummers en de inhoud van bestellingen van willekeurige klanten waren eenvoudig in te zien op de website van winkelketen Blokker. Een kwaadwillende hoefde alleen een url aan te passen door het bestelnummer te wijzigen, waarna de gegevens getoond werden.

Het datalek kwam aan het licht na een tip van een lezer van Opgelicht?!, dat de zaak daarna onderzocht. Ethisch hacker Sijmen Ruwhof zegt tegen Opgelicht dat het datalek zeker sinds eind oktober 2020 aanwezig is en dat er 720.000 verschillende bestellingen mee gemoeid zijn, hoewel er niet specifiek wordt vermeld hoe men tot dat getal komt.

Blokker zegt in een reactie de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht te hebben over het datalek. Verder stelt het dat het na het ontdekken van het lek, het probleem nog dezelfde dag opgelost had. Dat was vrijdag. Het bedrijf biedt zijn excuses aan en zegt er alles aan te doen om herhalingen te voorkomen. Een jaar geleden had Blokker ook een datalek. Toen werd er ingebroken bij accounts, hoewel niet duidelijk is of de logins ook van Blokker zelf zijn gestolen, of dat er gebruik werd gemaakt van credential stuffing.