Man krijgt taakstraf van 50 uur voor hackpogingen op Tweakers-accounts in 2018

Een 31-jarige man heeft van de rechtbank in Amsterdam een taakstraf van 50 uur gekregen voor aanvallen op Tweakers-accounts door middel van credential stuffing. De man voerde zijn aanvallen in 2018 uit en wist bij enkele honderden accounts binnen te komen.

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 100 uur tegen de man. In de uitspraak matigt de rechter de taakstraf tot 50 uur, omdat de zaak al langer geleden speelde. De verdediging van de man pleitte voor vrijspraak, omdat de man enkel uit nieuwsgierigheid zou hebben gehandeld. Dat vindt de rechter niet geloofwaardig, omdat de man heeft geprobeerd om de verkregen gegevens door te verkopen.

De man voerde de aanvallen uit tussen 18 en 20 maart 2018. Hij maakte daarbij gebruik van het programma Private Keeper en probeerde met elders verkregen inlognamen en wachtwoorden accounts van Tweakers-gebruikers binnen te dringen. Dat lukte bij 383 accounts. Tweakers deed aangifte van de aanvalpogingen. Bij een huiszoeking werd onder andere een tekstbestand genaamd tweakers.txt gevonden met daarin credentials van gebruikers. De politie wees de man na onderzoek op de Tweakers-servers aan als verdachte.

Het OM beschuldigde de man ook van het plaatsen van valse advertenties op Tweakers-accounts. Volgens de rechter is daar geen overtuigend bewijs voor. Van dit feit is de man vrijgesproken.

Tweakers-systeembeheerder Kees Hoekzema deed kort na de aanvallen aangifte. In totaal viel de hacker Tweakers 192.000 en 32.000 keer aan, verdeeld over twee sessies. De aangifte was reden voor Tweakers om zich aan te sluiten bij het No More Leaks-project van de politie, een publiek-private samenwerking om grootschalige hackpogingen via credential stuffing tegen te gaan.