NS reset wachtwoorden van 2100 accounts na credential stuffing-aanval

De Nederlandse Spoorwegen hebben de accounts van 2100 reizigers geblokkeerd nadat aanvallers daar waren binnengedrongen. Dat gebeurde volgens de vervoersmaatschappij door middel van credential stuffing, waarbij eerder uitgelekte credentials worden gebruikt.

Aanvallers zijn met die methode bij 2100 klanten binnengedrongen, zegt de NS tegen Tweakers. Het is niet bekend welke informatie ze daar hebben verzameld. Volgens een woordvoerder verschilt dat per account. De NS vermoedt dat het gaat om een aanval met credential stuffing of password spraying. Daarbij gebruiken aanvallers bestaande lijsten met inloggegevens die bij eerdere datalekken naar buiten zijn gekomen.

"Wij vermoeden dat de dader probeert om met deze gegevens ook bij NS in te loggen, ervan uitgaande dat mensen bij veel websites hetzelfde wachtwoord gebruiken", zegt de vervoerder. Wel gaat het om een 'sterk vermoeden' en doet de NS nog verder onderzoek met behulp van externe experts. "Door de wijze waarop is ingelogd, nemen wij aan dat dit niet de klant zelf is geweest", zegt het bedrijf.

De NS heeft de accounts geblokkeerd en de wachtwoorden gereset. Klanten moeten een nieuw wachtwoord invoeren om weer toegang te krijgen tot de accounts. Ook is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het bedrijf gaat later nog aangifte doen bij de politie. Een jaar geleden blokkeerde de NS ook al de accounts van 2200 klanten, nadat het een soortgelijke aanval zag.