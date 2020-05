NS begint met pilot voor registratiesysteem treinreizen

De NS is gestart met een pilot om treinreizigers vooraf hun reis te laten registreren, zodat de vervoerder beter de drukte kan inschatten. Een aantal klanten heeft een mail gekregen van de NS om mee te doen aan het testen van het registratiesysteem.

In zijn mail naar klanten verwijst de NS naar een webpagina waarop het mogelijk is een reis vooraf te registreren. Dat geldt alleen voor de mensen die door de NS zijn uitgenodigd; het gaat nog om een kleine pilot die op zondag van start gaat, en duurt tot 14 juni. Daarna wordt het systeem geëvalueerd. Overigens heeft de NS nog weinig losgelaten over hoe het systeem technisch in elkaar zit: daar wordt binnenkort meer over bekendgemaakt.

Uitgenodigde reizigers worden aangespoord om hun treinreis vooraf te registreren met hun NS-account, al is dat niet verplicht. De NS hoopt wel dat mensen hun reis zoveel mogelijk vooraf registreren, zodat de drukte in de treinen beter kan worden bepaald. Wie vooraf de treinreis registreert mag bovendien meereizen in de eerste klas.

De NS moet maatregelen nemen nu de overheid de restricties omtrent de uitbraak van het coronavirus binnenkort gaat versoepelen. Dat zorgt voor meer reizigers, terwijl de capaciteit in de treinen niet hoger zal zijn dan 40 procent.