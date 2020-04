NS voert dienst om WhatsApp-bericht te sturen bij onveilig gevoel landelijk in

De Nederlandse vervoerder NS voert de dienst om een sms of WhatsApp-bericht te kunnen sturen bij een onveilig gevoel in de trein landelijk in. Vorig jaar deed NS al een proef met de dienst in een deel van Nederland.

De dienst werkt met het telefoonnummer 06-13181318, zegt NS. Dat telefoonnummer is vanaf donderdag bereikbaar, aldus de vervoerder. Het gaat om het landelijk aanbieden van de dienst waarmee de NS vorig jaar een proef deed. Die proef is succesvol verlopen, aldus het bedrijf.

De bedoeling is dat reizigers melding kunnen maken van situaties waarin ze zich onveilig voelen, zoals bij medepassagiers die dronken zijn of die meubilair vernielen. Die melding kan leiden tot een melding bij de conducteur op de trein of bijvoorbeeld tot het inzetten van assistentie van veiligheidsmedewerkers op een station. Het telefoonnummer komt op de schermen in treinen te staan.