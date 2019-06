NS begint proef om reizigers overlast te laten melden via WhatsApp

De Nederlandse Spoorwegen beginnen met een proef waarbij reizigers incidenten via WhatsApp kunnen melden bij de Veiligheidscentrale van de NS. Dat moet stille en niet-publieke meldingen mogelijk maken.

De proef begint komende maandag op diverse trajecten, meldt de NS. De bedoeling is dat reizigers melding kunnen maken van situaties waarin ze zich onveilig voelen, zoals bij medepassagiers die dronken zijn of die meubilair vernielen. Die melding kan leiden tot een melding bij de conducteur op de trein of bijvoorbeeld tot het inzetten van assistentie van veiligheidsmedewerkers op een station.

De test loopt aanvankelijk alleen op sommige trajecten op Sprinters van de nieuwe generatie, de Flirt van Stadler. Het is in eerste instantie alleen mogelijk om meldingen te doen via WhatsApp. Later moet daar sms als methode bij komen. De proef met de melding zal een half jaar lopen, waarna de NS kijkt of het kunnen doen van de meldingen leidt tot een groter gevoel van veiligheid op stations en in treinen. Het verzoek voor de proef komt van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.