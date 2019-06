Google zet optie online om data automatisch na drie maanden te verwijderen

Google is begonnen met het aanbieden van de optie om data automatisch te laten verwijderen na drie of na achttien maanden. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. Dat de functie er zou komen, was sinds begin vorige maand bekend.

De optie is op iOS en Android al te vinden, meldt Google. Op het web is de optie ook live gezet. De optie om data van zoekresultaten automatisch te verwijderen is te benaderen via deze link. . Die voor locatiegeschiedenis lijkt nog niet bij alle accounts actief.

Google kondigde de functie om data automatisch te laten verwijderen begin mei aan. Na het activeren van de functie zal Google de data automatisch verwijderen na de aangegeven periode van drie of achttien maanden. Google liet toen weten dat bij auto-delete hetzelfde retentiebeleid geldt als bij andere verwijderingen. Tools die populariteit meten als Google Trends of viewcounters op YouTube behouden de geanomiseerde telling. "Wij beginnen meteen het proces van het verwijderen van data van onze systemen. Het kan niet meer gebruikt worden voor het personaliseren van je Google-ervaring, zoals het personaliseren van advertenties."

Google gebruikt de data voor het personaliseren van diensten en voor het gerichter maken van advertenties. Alle advertentieproducten van Google leunen op de data die het bedrijf verzamelt over gebruikers en het bedrijf is voor veel van zijn inkomsten afhankelijk van advertenties. Het aanzetten van tracking van web- en appactiviteiten is onder meer nodig voor de installatie van Google Home-speakers en het zoeken naar al bezochte of favoriete plaatsen in Google Maps.