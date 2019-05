Google scant aankopen in Gmail en houdt deze bij op webpagina

Google blijkt bij te houden wat gebruikers kopen door e-mails te scannen en aankopen onder te brengen op een aparte webpagina. Deze is weliswaar alleen in te zien door de gebruiker, maar de gegevens lijken verzameld te worden zonder goedkeuring van de gebruiker.

Gebruikers kunnen hun eigen aankopen inzien op een special Purchases-webpagina die door Google online is gezet. De gegevens worden automatisch gescand uit e-mails in Gmail, en vervolgens in een lijst gezet. Het lijkt dus een functionaliteit te zijn die door Google doelbewust is inbouwd, maar vooralsnog geen aandacht heeft gekregen.

Op de lijst met aankopen is onder meer te zien welk product er door de gebruiker is gekocht, bij welke winkel, wanneer het is afgeleverd en op welk adres dit is gebeurd. Niet alle aankopen lijken te worden geregistreerd; dit lijkt te af te hangen van of de scansoftware van Google de bewuste e-mail accuraat kan scannen.

De functionaliteit roept vragen op omtrent de privacy in Gmail. Eerder was er verontwaardiging omdat de inhoud van e-mail in Gmail werd gebruikt voor advertenties, al is Google daar inmiddels mee gestopt. Overigens is het wel mogelijk om aankopen te verwijderen uit de lijst, maar hoe de functionaliteit volledig uitgezet kan worden blijkt niet uit de informatie die Google online heeft gezet. Volgens een woordvoerder van Google, die een reactie gaf aan CNBC, is er wel een mogelijkheid om aankooptracking uit te zetten, maar de instelling blijkt moeilijk vindbaar.