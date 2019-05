EU wil individuen die computersystemen hacken sneller kunnen straffen

De Europese Unie heeft nieuwe regels aangenomen waarbij het individuen die zich bezighouden met digitale aanvallen sneller wil kunnen straffen. Daarbij kunnen onder andere bankrekeningen worden bevroren. De maatregelen komen kort voor de Europese verkiezingen plaatsvinden.

De regels komen er onder meer na druk van het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In een statement dat op de website van de Britse overheid is gepubliceerd laat de Britse minister van buitenlandse zaken Jeremy Hunt weten dat de nieuwe regels ervoor moeten zorgen dat hackers worden afgeschrikt. Dat gebeurt door individuen die hacks uitvoeren persoonlijk te benaderen en hen sancties op te leggen, bijvoorbeeld door bezittingen in beslag te nemen of toegang tot de Europese Unie te ontzeggen. Vorig jaar werd al bekend dat Nederland en andere EU-lidstaten zogenaamde rapid response-teams wilden opzetten om digitale aanvallen tegen te gaan.

Door snel te kunnen handelen na een digitale aanval hoopt de Europese Unie dat hackers minder vaak wegkomen met hun inbraken. Nu kunnen hackers, zeker als zij zich bevinden in landen die geen bondgenoot zijn van de Europese Unie, vaak hun gang gaan omdat er voor hen niet of nauwelijks persoonlijke gevolgen zijn.

Alhoewel er geen namen van organisaties of landen werden genoemd, is bekend dat Europese landen al lange tijd in een strijd verwikkeld zijn met Rusland, waarbij laatstgenoemde wordt beschuldigd van het beïnvloeden van de publieke opinie, het inbreken op computersystemen via staatshackers en het beïnvloeden van verkiezingen. Aangezien deze maand de Europese verkiezingen gepland staan, lijkt het implementeren van de nieuwe regels hiermee te zijn afgestemd.