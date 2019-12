Criminelen verkrijgen privégegevens na inbraak op site van Vlaamse politieschool

Door een inbraak op de site van een politieschool in het Belgische Oost-Vlaanderen, zijn privégegevens van mogelijk honderden politieagenten en magistraten op straat beland. Het gaat om adressen, telefoonnummers en bankgegevens. De hack vond al plaats in het voorjaar.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar de inbraak bij politieopleiding Paulo in het Oost-Vlaamse Mendonk. Die vond al in het begin van het jaar plaats, maar werd volgens de krant De Standaard pas veel later ontdekt omdat de criminelen geen sporen hadden achtergelaten.

De website van de politieschool wordt gerund door een extern bedrijf. Paul Schelleman, verantwoordelijk voor het privacybeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, vermoedt dat de hackers daar hebben toegeslagen, mogelijk vanuit het buitenland.

De omvang van het lek is nog niet geheel duidelijk. Sommige cijfers spreken van meer dan honderd adressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Maar volgens een van de gedupeerden die De Standaard sprak, is de schade aanzienlijk groter en zouden gevoelige gegevens te grabbel zijn gegooid van ongeveer 300 politieagenten, 150 agenten in opleiding en 50 magistraten. Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, hoopt snel op meer uitleg, ‘zodat we een zicht krijgen op de omvang van de aangerichte schade’.

Extra pijnlijk is dat er ook gegevens zijn gelekt van leden van de speciale eenheden: agenten die juist alle moeite doen om hun identiteit geheim te houden.

Volgens Schelleman was het de hackers blijkbaar vooral om geld te doen. Zo’n 50 slachtoffers ontvingen intussen een phishing-sms, waarbij de afzender zich voordeed als een medewerker van de banken ING of AXA. Even was er de vrees dat de feiten door een buitenlandse veiligheidsdienst waren gepleegd, om meer vat te krijgen op het Belgische veiligheidsapparaat. Dat lijkt echter niet aan de orde.