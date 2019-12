Gerucht: Samsung brengt Galaxy Note 10 Lite in januari voor 609 euro uit

Samsung brengt de Note 10 Lite in januari volgend jaar uit voor een adviesprijs van 609 euro, bericht Winfuture, dat alle specificaties van het toestel in handen claimt te hebben. De Note 10 Lite zou tegelijk met de S10 Lite verschijnen.

Volgens de Duitse techsite Winfuture verschijnt de Galaxy Note 10 Lite rond 10 januari in West-Europa op de markt en Samsung zou dan tegelijkertijd de S10 Lite uitbrengen. Uit specificaties die de site publiceert, blijkt dat het om een smartphone met 6,7"-oledscherm met resolutie van 2400x1080 pixels gaat. Samsung levert de S Pen-stylus mee, die 4096 drukniveaus ondersteunt. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en voor de frontcamera is een gat in het scherm gemaakt, net als bij de Note 10.

De primaire camera's betreffen drie varianten van elk 12 megapixel: een model met diafragma van f/1,7 en Dual Pixel-autofocus, een ultragroothoekcamera en een met telelens met 2x 'optische zoom'. Het toestel krijgt 6GB ram en 128GB opslag, dat uitgebreid kan worden met micro-sd-kaarten. Er is volgens de specificaties een 3,5mm-audioaansluiting voor headsets aanwezig.

De processor zou de Exynos 9810 van Samsung zelf zijn. Dit is een soc die vorig jaar al in de Galaxy S9 zat. Opvallend is verder dat de accucapaciteit 4500mAh zou bedragen; dat is meer dan de 4300mAh van de Note 10+. Geruchten over de komst van het toestel doen al langer de ronde.

Vorige week publiceerde Winfuture specificaties van de Galaxy S10 Lite. Dit toestel zou ook een 6,7"-amoledscherm met resolutie van 2400x1080 pixels krijgen en ook de accucapaciteit van de S10 Lite zou 4500mAh zijn. Maar deze smartphone krijgt een Qualcomm 855 en combineert een 48-megapixelcamera met een ultragroothoekcamera en een macrocamera. De S10 Lite krijgt volgens de uitgelekte specificaties een adviesprijs van 680 euro. Die prijs zou hoger zijn dan die van de Note 10 Lite vanwege de krachtigere soc.