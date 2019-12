Renders tonen Samsung Galaxy Note 10 Lite met 3,5mm-jack

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy Note 10 Lite zou worden. De telefoon beschikt net als de andere Note-telefoons over een S-Pen-stylus. De Note 10 Lite krijgt volgens de plaatjes een 3,5mm-jack, die de Note 10-telefoons niet hebben.

De Note 10 Lite zou rond 164x76mm groot zijn bij een dikte van 8,6mm, meldt 91Mobiles. Op de behuizing is geen fysieke vingerafdrukscanner zichtbaar, dus de site denkt dat de telefoon een vingerafdrukscanner achter het scherm zal hebben. Het is onbekend of het zal gaan om een ultrasone scanner als op de Note 10 of een optische scanner zoals op goedkopere modellen als de A50.

De telefoon zou beschikken over een Exynos 9810-soc, dezelfde soc als de Note 9. Het scherm zou een gat in het midden hebben voor de frontcamera. De camera's aan de achterkant zitten in een vierkante behuizing, net als bij de Google Pixel 4, iPhone 11 van dit jaar en Huawei Mate 20 Pro van vorig jaar. Het zou gaan om drie camera's.

Er ging al eerder een gerucht dat Samsung zou werken aan een Lite-versie van zijn Note 10. Samsung bracht vijf jaar geleden de Note 3 Neo uit, de N750F, een goedkopere variant van zijn Note 3-smartphone. Sindsdien heeft het zijn Note-serie alleen gericht op het duurste segment. Andere Samsung-smartphones hebben geen stylus.

91Mobiles denkt dat Samsung de telefoon samen met de A91 nog deze maand zal presenteren. De telefoon zal in sommige landen wellicht Galaxy A81 heten. De fabrikant heeft voor deze maand nog geen evenement gepland staan, al staat er wel een aankondiging gepland voor volgende week. De Note 10-telefoons kwamen in augustus uit.

De renders zien er voor een telefoon die 'Lite' in de naam heeft wel donker uit. Bron: 91Mobiles en OnLeaks