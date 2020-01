Samsung kondigt Galaxy S10 Lite voor 649 euro en Note 10 Lite voor 599 euro aan

Samsung heeft de Galaxy S10 Lite en de Note 10 Lite aangekondigd. Het gaat om goedkopere varianten van de S10 en Note 10, die voor respectievelijk 649 euro en 599 euro in januari op de markt komen.

Beide smartphones hebben een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels, al zit dat scherm bij de Note 10 Lite in een iets grotere behuizing en is dat model ook een fractie zwaarder. Samsung meldt dat de S10 Lite een Super Amoled Plus-scherm heeft, waar de Note 10 Lite het met een Super Amoled-variant met iets mindere schermeigenschappen moet doen. Daar staat tegenover dat Samsung de Note met een S Pen levert. In beide gevallen is de frontcamera in een gat in het midden van het scherm verwerkt.

Die frontcamera is bij beide smartphones een 32-megapixelexemplaar. Verschil is er bij de primaire camerasystemen. Bij de S10 Lite combineert Samsung een 48-megapixelcamera met groothoekobjectief met een ultragroothoekcamera van 12 megapixel en een macrovariant van 5 megapixel. De Note 10 Lite heeft daarentegen een 12-megapixelcamera met Dual Pixel-autofocus, een ultragroothoekcamera van 12 megapixel en een derde 12-megapixelcamera met telelens.

Opvallend is verder dat de S10 Lite een op 7nm geproduceerde Qualcomm 855-octacore krijgt, tegenover de op 10nm geproduceerde Exynos 9810-octacore van Samsung zelf voor de Note 10 Lite. Mede daardoor is de prijs van de S10 Lite iets hoger dan die van de Note 10 Lite: 649 euro tegenover 599 euro. De Galaxy S10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. De Galaxy Note10 Lite verschijnt ook deze maand, in het zwart en aura glow. Bij die laatste is de achterkant zilverkleurig waarbij licht in verschillende kleuren wordt weerkaatst.