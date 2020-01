Afbeeldingen tonen RX 5600XT-videokaarten van XFX en ASRock

Er zijn afbeeldingen van RX 5600XT-videokaarten online verschenen. Het gaat hierbij om twee modellen van ASRock en XFX, respectievelijk de Phantom Gaming en de Thicc II Pro. De videokaarten komen vermoedelijk in januari uit.

De ASRock Phantom Gaming werd ontdekt door VideoCardz. Dit model heeft drie ventilators en krijgt vanuit de fabriek een overclock mee. De kaart heeft een enkele 8-pinsaansluiting voor stroom, terwijl de RX 5700 Phantom Gaming, die op dezelfde Navi 10-gpu is gebaseerd, twee connectors bevat. De pcb van de RX 5600XT is korter dan die van de RX 5700-variant, maar de koelers van beide videokaarten zijn met 29 centimeter even lang. De Phantom Gaming beschikt verder over drie DisplayPort 1.2a-connectors en een hdmi 2.0b-aansluiting. Volgens VideoCardz heeft de Phantom Gaming een kloksnelheid van 1560MHz in gamemodus, maar overige specificaties worden niet genoemd.

In december verscheen al een RX 5600XT op de website van ASRock. Het ging hierbij om de RX 5600XT Challenger D. Deze videokaart heeft een gameclock van 1460MHz en twee ventilators. Vermoedelijk is de Phantom Gaming dus een hoger gepositioneerd model.

Deze week verscheen daarnaast een Thicc II Pro-gpu van XFX op de website van de fabrikant. Het gaat om een gpu met twee ventilators van 100mm, een enkele 8-pinsconnector voor stroom, en een ontwerp met koperkleurige accenten en een backplate. De koeler heeft vier koperen heatpipes die ieder 6 millimeter dik zijn. De gpu heeft drie DisplayPort 1.4-aansluitingen met ondersteuning voor hdr. Ook heeft de kaart een hdmi 2.0b-connector.

De Thicc II Pro heeft een gameclock van 1460MHz en een turbofrequentie van maximaal 1620MHz. De gpu beschikt over 6GB gddr6-geheugen met een interface van 192bit en een snelheid van 12Gbit/s. Dit vertaalt zich in een geheugenbandbreedte van 288GB/s. De website noemt verder als releasedatum 'januari 2019', maar vermoedelijk moet dit januari 2020 zijn.

AMD introduceert de RX 5600XT naar verwachting tijdens de CES 2020. Het bedrijf houdt op 6 januari een presentatie. De videokaarten komen volgens geruchten nog deze maand uit.

Videokaart RX 5700 stock XFX RX 5600XT Thicc II ASRock RX 5600XT Phantom Gaming* ASRock RX 5600XT Challenger D RX 5500XT Gpu Navi 10 XL Navi 10 XL(?) Navi 10 XL(?) Navi 10 XL(?) Navi 14 XT Streamprocessors 2304 2304 2304 2304 1408 Baseclock 1465MHz Nnb Nnb 1235MHz 1670MHz Gameclock 1625MHz 1460MHz 1560MHz 1460MHz tot 1733MHz Boostclock 1725MHz 1620MHz Nnb 1620MHz tot 1845MHz Geheugen 8GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr6 4GB/8GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 12Gbit/s 12Gbit/s 12 Gbit/s 14Gbit/s Geheugeninterface 256bit 192bit 192bit 192bit 128bit Geheugenbandbreedte 448GB/s 288GB/s 288GB/s 288GB/s 224GB/s Tdp 180W Nnb Nnb Nnb 130W Releasedatum Juli 2019 Januari 2020(?) Januari 2020(?) Januari 2020(?) December 2019

*Naar specificaties van ASRock