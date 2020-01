Open Connectivity Foundation kondigt standaard voor smarthome-apparaten aan

De Open Connectivity Foundation kondigt de OCF Universal Cloud Interface aan. Het gaat om een api waarmee smarthomeproducten van onder andere Samsung en LG met elkaar moeten gaan samenwerken.

Verschillende fabrikanten van smarthomeproducten gaan de OCF Universal Cloud Interface inzetten om servers en apparaten met die van andere fabrikanten interoperabel te maken. Tijdens de CES demonstreert de organisatie hoe smarthomeproducten van BSC Computer, Commax, Haier, LG, Resideo, Samsung en Sure Universal zo met elkaar samenwerken. Niet nader genoemde producten van deze fabrikanten zouden dit jaar een OCF 2.1-certificaat krijgen, ten teken dat ze interoperabel zijn.

De Open Connectivity Foundation zet zich in voor het aan elkaar kunnen knopen van de verschillende smarthomeplatformen met open standaarden, een specificatie voor bridging en een programma voor certificering. Ook is er een opensourceproject voor internet-of-thing-protocollen: IoTivity.

De Open Connectivity Foundation is in 2016 opgericht en heeft onder andere Samsung, Intel, Microsoft en Qualcomm als leden. Het is een van meerdere allianties die zich richten op het beter met elkaar kunnen verbinden van smarthomeplatformen.

Amazon, Apple, Google en de Zigbee Alliance kondigden vorige maand aan onder de noemer Connected Home over IP samen te werken aan een open standaard voor compatibele smarthomeconnectiviteit. Samsung is lid van de Zigbee Alliance, net als bijvoorbeeld Signify, IKEA en NXP.