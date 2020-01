D-Link introduceert COVR-meshrouter met wifi 6- en spraakondersteuning

D-Link heeft in aanloop naar de CES-beurs negen nieuwe routers aangekondigd, waaronder de COVR X1872. Dit is een meshsysteem bestaande uit een router met satelliet met ondersteuning voor wifi 6, oftewel 802.11ax, en spraakbediening.

De D-Link COVR X1872 biedt vier geïntegreerde antennes voor 2x2 mu-mimo-connectiviteit. De meshsrouter ondersteunt twee streams op de 2,4GHz-band en twee op 5GHz voor respectievelijke doorvoersnelheden van maximaal 574 en 1201Mbit/s. Er zijn vier lanpoorten en een wanvariant op de COVR-router en de -satelliet, en het systeem ondersteunt wpa3-beveiliging. De meshrouter is te bedienen via de app en zo ook door spraakbediening met de Google Assistent of Amazon Alexa. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld met stembediening een gastnetwerk opzetten.

D-Link start de verkoop van de COVR X1872 in het tweede kwartaal van 2020 onder de noemer 'AX1800 Whole Home Mesh System' voor een bedrag van 270 dollar. Wanneer het product in de Benelux uitkomt en wat dit in euro's gaat kosten, is nog niet bekend.

D-Link brengt ook een enkele COVR-router met wifi 5- in plaats van wifi 6-ondersteuning uit: de COVR-1900. Daarnaast verschijnen er nog vier wifi 6-routers, waarvan de Smart AX5400 de interessantste is. Dit netwerkproduct heeft zes antennes en kan twee 2,4GHz- en vier 5GHz-streams afhandelen voor doorvoersnelheden van respectievelijk 547 en 4804Mbit/s.

D-Link Smart AX5400 DIR-X5460

Ten slotte zijn er nog twee wifi 5-routers in de DIR-serie. Alle nieuwe routers van het bedrijf zijn meshproducten met ondersteuning voor wpa3 en de EasyMesh-standaard van de Wi-Fi Alliance. Hiermee moeten netwerkproducten van verschillende fabrikanten eenvoudiger in een meshset-up te plaatsen zijn. Ook kunnen ze allemaal via de app met spraak bediend worden.