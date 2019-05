D-Link brengt Exo Smart Mesh-routers deze maand uit vanaf 134 euro

D-Link brengt zijn drie nieuwe 802.11ac-meshrouters met mu-mimo in mei en juni op de markt in de Benelux. De adviesprijzen van de routers variëren van 134 tot 186 euro en de maximale gecombineerde snelheden verschillen van 1900Mb/s tot 3000Mb/s.

De D-Link DIR-1960 en DIR-2660 komen deze maand op de markt en de DIR-3060 volgt in juni. De routers hebben meshfunctionaliteit, maar daarvoor moet wel apart nog een meshextender gekocht worden. Als voorbeeld haalt D-Link de DAP-1620 aan, een extender die direct in het stopcontact gestoken wordt en voor vanaf 38 euro in de Pricewatch te vinden is.

De routers ondersteunen 802.11ac Wave 2, wat betekent dat ze mu-mimo-capaciteit hebben. Mu-mimo werkt met beamforming om verschillende streams tegelijk naar verschillende ontvangers te brengen, op een enkel kanaal. Bij su-mimo kon slechts met één client tegelijk gecommuniceerd worden; bij verbindingen met meer clients moest een router snel schakelen, wat een nadelig effect op de snelheid heeft, vooral bij grote hoeveelheden clients. Verder is de maximaal mogelijke doorvoersnelheid bij wave 2 hoger.

D-Link vertelt verder dat deze routers een ingebouwde mogelijkheid hebben om zelfstandig firmware-updates te zoeken en te installeren. Deze controle gebeurt dagelijks. Verder hebben ze ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistent: gebruikers kunnen via de assistenten audioberichten over updates krijgen en de veiligheid van het netwerk controleren.

De routers hebben vier gigabit-ethernetpoorten, een usb 2.0-poort en een usb 3.0-poort. Ook is een vijfjarig abonnement op McAfee Secure Home en een tweejarig abonnement op McAfee LifeSafe inbegrepen.

De routers verschillen op het gebied van het uiterlijk niet veel, afgezien van de hoeveelheid antennes. Het grootste verschil zit hem in de maximale doorvoersnelheid. Die is bij de DIR-1960 1900Mb/s, bij de DIR-2660 2533Mb/s en bij de DIR-3060 3000Mb/s. Respectievelijk zijn de adviesprijzen van de routers 134,145 en 186 euro.