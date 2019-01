Asus combineert Lyra Voice-meshrouter met Alexa-assistent en bluetooth-speakers

Asus kondigt de Lyra Voice aan. Het gaat om een apparaat dat drie functies combineert: het is een wifi-router voor onder andere meshnetwerken, een smarthome-hub met Alexa en een speaker die via bluetooth kan werken.

De router is onderdeel van Asus' AiMesh-reeks en kan zodoende dienst doen als meshrouter of als node in bestaande meshnetwerken in combinatie met compatibele Asus-netwerkapparatuur. Daarnaast kan het apparaat dienst doen als losstaande tri-band-router met ondersteuning voor 802.11ac, oftewel WiFi 5. De router heeft zes ge´ntegreerde antennes en een wan- en een lan-poort.

Daarnaast is er ondersteuning voor bluetooth 4.2. Het apparaat heeft twee 8W-speakers die functioneren via bluetooth om audio weer te geven. Er is ondersteuning voor dts-surroundweergave. Daarnaast is er een paar microfoons, die de stemcommando's voor de ge´ntegreerde Amazon Alexa-spraakassistent kunnen opvangen. Volgens Asus is er ondersteuning voor far-field-detectie en is er een Synaptics-chip aanwezig om ruis te filteren. De ondersteuning om smarthomeapparaten te bedienen komt ergens in het eerste kwartaal van dit jaar. De prijs en directe beschikbaarheid maakt Asus nog niet bekend.

Update: Oorspronkelijk stond in dit bericht ook de in de VS aangekondigde RT-AX88U, maar deze 802.11az-router is al in de Benelux verkrijgbaar en hier al eerder aangekondigd.