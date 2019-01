Dell introduceert convertible die aanwezigheid detecteert

Dell voorziet zijn nieuwe Latitude 7400 2-in-1 van ExpressSign-in, waarmee de aanwezigheid van de gebruiker wordt gedetecteerd en automatisch inloggen via gezichtsherkenning volgt. De laptop zou bovendien een accuduur van 24 uur hebben. Dell zal de laptop tonen op CES 2019.

De 7400 2-in-1 is onderdeel van Dells zakelijke Latitude-serie en is de eerste laptop die voorzien is van ExpressSign-In, wat Dells naam is voor de combinatie van een nabijheidssensor en het gebruik van een infraroodcamera om een gebruiker in te loggen. De sensor wekt de computer uit standby als er iemand in de buurt komt en maakt vervolgens gebruik van Windows Hello om de gebruiker met gezichtsherkenning in te loggen. Loopt de gebruiker vervolgens weg van de convertible, dan wordt Windows automatisch vergrendeld. Daarnaast kan de 7400 2-in-1 ook voorzien worden van een vingerafdruk- en smartcardlezer voor eventuele extra authenticatielagen.

De Latitude 7400 2-in-1 heeft volgens Dell een accuduur van 24 uur in de MobileMark-accutest. Die lange accuduur wordt mogelijk gemaakt door een bijzonder zuinig scherm, vermoedelijk het paneel dat Intel tijdens Computex aankondigde. De lange accuduur wordt bovendien gehaald met de optionele 78Wh-accu. De standaardaccu heeft een grootte van 52Wh.

De hardware is gebaseerd op het Intel Whiskey Lake-platform. Dell specificeert niet welke processors gebruikt worden, vermoedelijk omdat Intel officieel nog geen Whiskey Lake-processors met vPro-ondersteuning heeft geïntroduceerd.

De behuizing is gemaakt van aluminium en het geheel weegt 1360 gram, wanneer gekozen wordt voor de kleinste accu van 52Wh. Dell geeft de laptop hdmi 1.4, twee usb-a-aansluitingen met een maximale snelheid van 5Gbit/s en twee thunderbolt 3-aansluitingen mee. Er is ook micro-sd-lezer aanwezig en optioneel een smartcardslot en simkaartslot voor een 4g-modem. Het is nog niet bekend welke standaadconfiguraties Dell zal leveren en tegen welke prijs.