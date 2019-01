Half-Life 2-schrijver Erik Wolpaw keert terug bij Valve

Erik Wolpaw, die samen met Chet Faliszek en Marc Laidlaw het verhaal schreef voor games als Half-Life 2, Portal en Portal 2, keert na drie jaar terug bij Valve, bevestigt Valve-directeur Gabe Newell in een interne e-mail.

Newell kreeg op 3 januari een mail van een Valve-medewerker met de vraag of Erik Wolpaw weer in dienst is getreden bij het bedrijf. Een dag later reageerde de directeur daar in een zeer korte mail bevestigend op. Waar Wolpaw bij Valve aan gaat werken, is niet bekend.

Wolpaw was van 2005 tot begin 2017 bij Valve in dienst. Na zijn vertrek werkte hij voor Double Fine Productions aan het verhaal voor Psychonauts 2. In zijn eerste periode bij Valve vormde Wolpaw een schrijverstrio met Chet Faliszek en Marc Laidlaw, waarmee hij de verhalen schreef voor games als Half-Life 2, Portal en Portal 2. Na Portal 2 was er voor het trio echter weinig werk binnen Valve, dus verlieten ze een voor een het bedrijf. Laidlaw vertrok in 2016, Faliszek stapte net na Wolpaw op.

Gabe Newell gaf twee jaar geleden toe dat Valve aan een nieuwe singleplayergame werkt. Dat zou de reden kunnen zijn dat er voor Wolpaw weer werk is binnen het bedrijf. Hij is niet de enige die terugkeert op het oude nest. Jay Pinkerton, als schrijver betrokken bij Portal 2, vertrok halverwege 2017 bij Valve, om een jaar later weer in dienst te treden. Wat voor singleplayergame Valve aan werkt, is niet bekend. De studio heeft eind 2018 de collectible cardgame Artifact op de markt gebracht. Daar is echter weinig verhaal in verwerkt.