Valve geeft Half-Life 2 vernieuwde interface, mogelijk wegens komst Steam Deck

Valve heeft Half-Life 2 voorzien van een nieuwe user-interface, die onder andere geschikter is voor controllers en schermen met hoge resoluties. Mogelijk doet het bedrijf dat vanwege de aanstaande release van de Steam Deck, waarvan de verkoop volgende maand begint.

De update werd opgemerkt door Twitter-gebruiker gabefollower, die ook instructies geeft om de nieuwe interface in te schakelen. Valve lijkt de update nog niet grootschalig te hebben uitgebracht, maar gebruikers kunnen deze forceren door bèta-updates in te schakelen voor de game. Gebruikers kunnen dat doen door in hun Steam-bibliotheek met de rechtermuisknop op de game te klikken en vervolgens 'properties' en 'betas' te selecteren. Daarnaast moeten gebruikers -gamepadui invullen onder de launch options. Die zijn ook in de properties te vinden, onder 'general'.

De nieuwe interface lijkt onder meer geschikter te zijn voor bediening met een controller en ook beter te schalen op schermen met een hoge resolutie. In het hoofdmenu zijn de verschillende knoppen aanzienlijk groter en makkelijker te selecteren dan voorheen. Ook het instellingenmenu en de schermen voor het laden van savebestanden en het bekijken van achievements zijn vernieuwd.

Valve lijkt zich met de nieuwe update voor te bereiden op de Steam Deck, aangezien het de interface beschikbaar maakt als 'gamepad-ui'. De verkoop van die handheld begint op 25 februari en de eerste exemplaren worden 28 februari verzonden. De handheld beschikt over een geïntegreerde gamepad en een 7"-scherm met een resolutie van 1280x800 pixels. Gabefollower schrijft dat de interface mogelijk geheel of gedeeltelijk is gemaakt door iemand uit de Half-Life-community, waarna deze is doorgevoerd door Valve zelf. Half-Life 2 kwam in 2004 uit.

De vernieuwde Half-Life 2-interface (links) naast de oude variant, op een 1440p-monitor. Afbeeldingen: Tweakers