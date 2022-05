Valve begint 25 februari met verkoop Steam Deck

Valve brengt zijn Steam Deck-handheld op 25 februari uit. Dat maakt het bedrijf bekend in een blogpost. Op die datum kunnen de eerste gebruikers met een reservering een Steam Deck bestellen bij het bedrijf. De eerste modellen worden vanaf 28 februari verzonden.

Valve schrijft in de blogpost dat gebruikers met een reservering 25 februari rond 19.00 uur Nederlandse tijd een uitnodiging kunnen verwachten om een Steam Deck aan te schaffen. Klanten hebben vervolgens 72 uur de tijd om hun gereserveerde exemplaar te bestellen. Na die drie dagen gaat hun exemplaar naar de volgende persoon op de wachtlijst. De eerste Steam Decks worden op 28 februari verzonden en Valve wil naar eigen zeggen iedere week uitnodigingen versturen.

De uitnodigingen worden verzonden in de volgorde waarin de reserveringen zijn gemaakt. Gebruikers krijgen daarbij alleen de optie om het model te bestellen die ze daadwerkelijk hebben gereserveerd. Het is dus niet mogelijk om de opslagconfiguratie te wisselen bij het bestellen met een reservering. Gebruikers die geen reservering hebben geplaatst, kunnen op 25 februari nog geen Steam Deck bestellen, maar het is wel mogelijk om een nieuwe reservering te plaatsen. Gebruikers die dat doen, kunnen naar verwachting 'na het tweede kwartaal' een Steam Deck aanschaffen. Dat geldt voor alle drie de modellen.

Valve was aanvankelijk van plan om de Steam Deck vanaf december 2021 te verkopen, maar het bedrijf stelde dit later uit naar februari. De reden hiervoor was het wereldwijde chiptekort. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute units. Het bedrijf begon op 16 juli 2021 met het accepteren van Steam Deck-reserveringen. De verwachte levertijd liep toen al snel op.