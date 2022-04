Valve deelt teardown van Steam Deck-handheld en gaat onderdelen verkopen

Valve heeft een teardown gepubliceerd van de Steam Deck-handheldconsole. Het bedrijf raadt gebruikers aan de handheld niet zelf open te maken, maar wilde wel delen wat er aan de binnenzijde zit. Ook gaat het bedrijf zelf reserveonderdelen als thumbsticks verkopen.

De video begint met een waarschuwing waarom gebruikers het apparaat niet open moeten maken. Zo is het apparaat niet ontworpen om door consumenten opengemaakt te worden; gebruikers zouden bijvoorbeeld de accu kunnen beschadigen met ontploffingsgevaar tot gevolg. Daarnaast zijn niet alle onderdelen zomaar vervangbaar. De thumbsticks zijn bijvoorbeeld custom en het plaatsen van een willekeurige, andere ssd kan onder meer Bluetooth en wifi verstoren. Ook is de structurele integriteit van de console onherroepelijk aangetast als deze is geopend, zegt Valve.

Ondanks de genoemde gevaren, is de console relatief eenvoudig te openen. Zo zijn er acht schroeven van twee verschillende formaten aan de achterzijde van de console. Na het verwijderen van deze schroeven is de handheld te openen. Hier zien gebruikers meteen de accu, fan en meerdere pcb's. In de linker- en rechterbovenhoeken zijn de thumbsticks te vinden, die eenvoudig te vervangen zijn. De gehele module, inclusief stick en pcb, is custom en in een keer te vervangen.

Daarna laat Valve zien hoe de ssd te vervangen is. Alle modellen bevatten een M.2-slot, dus ook het goedkopere 64GB-model met eMMC-opslag. Om bij de ssd te kunnen komen, moeten gebruikers eerst een shield verwijderen. Daarna kunnen ze er een ssd met 2230-formaat plaatsen. Valve waarschuwt dat een willekeurige andere ssd dan de originele schijf voor problemen kan leiden, omdat deze bijvoorbeeld meer energie vraagt van de console, of omdat deze de wifi- en bluetooth-module meer verstoort dan de originele ssd.

Valve wil in de toekomst onderdelen voor de Steam Deck verkopen. Het bedrijf denkt nu sowieso aan thumbsticks en ssd's, 'en misschien meer'. Waar, wanneer en tegen welke prijs deze onderdelen verkocht gaan worden, is nog niet bekend. De eerste leveringen van de Steam Deck beginnen in december. De handheld kost 419 euro, heeft een AMD-apu met Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu, en kan Windows-games draaien.