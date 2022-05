Steam Deck-interface gaat Big Picture-mode vervangen in Steam

De interface van het nieuwe SteamOS voor de Steam Deck van Valve, gaat Big Picture-mode vervangen in Steam. De interface van Steam Deck wordt de nieuwe standaard bij het spelen op tv's met controller, waar nu nog Big Picture voor is.

Dat heeft een ontwikkelaar van Valve laten weten in een post in de Big Picture-mode Steamgroep. Een gebruiker vroeg of Steam Deck OS de volgende stap is voor Big Picture-mode, omdat die modus er volgens hem of haar gedateerd uitziet. De ontwikkelaar bevestigde dat Big Picture vervangen wordt door de nieuwe UI van Deck. Hij geeft daarbij nog geen datum.

Big Picture-mode is ontwikkeld om Steam toegankelijker te maken voor gebruik op een televisie met controller, bijvoorbeeld bij het gebruik van Steams eigen controller of de Steam Link. Het is een modus die Steam schermvullend maakt met grote knoppen om games te selecteren. In Big Picture-mode is bij elke game zichtbaar of deze speelbaar is met een controller, of deels geschikte controller-support heeft.

De Big Picture-modus werd in 2012 gestart. Dat was eerst als bèta, maar in december van dat jaar volgde een volledige release. In 2015 kreeg de interface een grote update. Sindsdien is er vrij weinig veranderd aan Big Picture-mode.

De handheld-pc Steam Deck, die eind dit jaar uit moet komen, krijgt een eigen UI op basis van SteamOS, die speciaal ontwikkeld is voor gebruik met de fysieke knoppen op de handheld, maar die zich dus ook zou lenen voor gebruik op een televisie met een controller.