Steam Deck-handheld heeft M.2-slot maar ssd is 'niet bedoeld voor vervanging'

Valve heeft bevestigd dat alle modellen van zijn Steam Deck-handheld beschikken over een M.2 2230-slot. Dat is met inbegrip van het 64GB-model, dat niet standaard beschikt over NVMe-opslag. Volgens Valve is de ssd 'niet bedoeld voor vervanging door eindgebruikers'.

Reddit-gebruiker midnight_watch vroeg aan Valve-ceo Gabe Newell of gebruikers de ssd uit de Steam Deck zelf kunnen verwisselen, aangezien daarover toen nog weinig informatie online stond. De Steam-baas antwoordde kortstondig met '2230 M.2 Slot'. Daarop vroeg een andere Reddit-gebruiker, BernardoOne, of de 64GB-versie met eMMC-opslag ook een dergelijke M.2 2230-slot krijgt, waarop Newell bevestigde dat dit het geval is.

Valve heeft inmiddels de lijst met specificaties van de Steam Deck geüpdatet met deze nieuwe informatie. Daarin bevestigt het bedrijf dat alle Steam Deck-modellen over een socket voor M.2 2230-ssd's beschikken. Het bedrijf schrijft daarbij echter dat de ssd 'niet bedoeld is' voor vervanging door eindgebruikers. Het is niet bekend of vervangende ssd's van derde partijen helemaal niet werken, bijvoorbeeld door gebruik van drm. Het kan ook zijn dat dergelijke drives wel worden ondersteund, maar dat de M.2-slot bijvoorbeeld lastig te bereiken is voor gebruikers. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Gabe Newell.

M.2 2230-ssd's hebben een kleiner 30mm-formaat dan 'reguliere' M.2 2280-drives, die een lengte van 80mm hebben. Deze formfactor is voornamelijk bedoeld voor oem's, hoewel er ook M.2 2230-drives beschikbaar zijn voor consumenten. Op het moment van schrijven staan er zeven M.2 2230-ssd's in de Pricewatch. Dergelijke ssd's zijn wel duurder dan M.2 2280-drives.

Valve kondigde de Steam Deck deze week aan, als een handheld die Steam-games kan draaien. De gaminghandheld beschikt over een AMD-soc met vier Zen 2-cores en acht RDNA 2-compute units. De Steam Deck wordt standaard geleverd met SteamOS 3.0, dat is gebaseerd op Arch Linux. Games draaien op dat besturingssysteem via Proton, een compatibiliteitslaag die het mogelijk maakt om veel Windows-games op Linux te spelen via Steam. Valve liet eerder weten dat de Steam Deck in wezen een pc is, waarop gebruikers eventueel ook software en besturingssystemen van derde partijen kunnen installeren.

Het bedrijf opende gisteren de pre-orders voor zijn Steam Deck, waarna de websites van Steam al snel offline raakten. Inmiddels zijn de eerste Steam Deck-leveringen uitverkocht. Op het moment van schrijven worden nieuwe pre-orders naar verwachting pas in het eerste kwartaal van volgend jaar geleverd.