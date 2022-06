'Valve werkt aan een Switch-achtige Linux-gamehandheld'

Valve werkt volgens Ars Technica aan een gamehandheld die lijkt op de Nintendo Switch. Het apparaat krijgt een aanraakgevoelig scherm met aan weerszijden vaste controllers. Mogelijk verschijnt het apparaat later dit jaar.

Het apparaat krijgt aan weerszijden van het scherm controllers met onder meer knoppen, triggers en joysticks. Ook komt er minimaal één touchpad die met de duim bediend kan worden. Deze touchpad is 'waarschijnlijk' kleiner dan de touchpad van de Steam Controller. De controllers van de handheld kunnen niet losgemaakt worden. Volgens de bronnen van Ars Technica is de handheld 'vrij breed' in vergelijking met de Switch.

Veel technische details over de handheld zijn nog onbekend. Wel zegt de site dat het apparaat waarschijnlijk een Intel- of AMD-soc krijgt en met Linux geleverd zal worden. Ook is er een USB-C-poort om de handheld met grotere schermen te kunnen verbinden. Valve zou de handheld al 'enige tijd' in ontwikkeling hebben en mogelijk eind dit jaar willen presenteren.

De naam van de handheld is eveneens onbekend. Mogelijk heet de handheld intern SteamPal of Neptune. Op dinsdag updatete Valve de Steam-bètaclient; Twitter-gebruiker Pavel Djundik zou vond hierin verwijzingen naar een SteamPal-apparaat en SteamPal-spellen. De update noemt daarnaast een quick access menu, een power menu en spellen die voor SteamPal zijn geoptimaliseerd. In een gesprek met Nieuw-Zeelandse schoolkinderen hintte Valve-medeoprichter Gabe Newell daarnaast naar de komst van een Valve-console, schrijft Ars Technica.