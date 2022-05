Gabe Newell stelt nieuwe Valve-games in het vooruitzicht

Valve heeft meerdere games in ontwikkeling die daadwerkelijk een aankondiging gaan krijgen. Dat belooft Valve-topman Gabe Newell in een interview. Details over de komende games gaf hij nog niet.

Newell deed zijn uitspraken tegenover 1 News in Nieuw-Zeeland, waar hij verblijft gedurende de coronapandemie. "We hebben zeker nieuwe games in ontwikkeling die we gaan aankondigen. Het is leuk om games uit te brengen", vertelde de Valve-topman. Volgens hem was het geweldig om de VR-game Half-Life: Alyx uit brengen en bezig te zijn met een singleplayerspel. Die release zou momentum gecreëerd hebben binnen het bedrijf om dat meer te doen.

De topman gaf geen details en ging ook niet in op vragen over een Valve-project met de naam Citadel, waar geruchten over zijn. "We gebruiken meerdere codenamen. Verwijs je naar een codenaam?", was het antwoord.

Valve maakte vorig jaar bekend dat het in het verleden Half-Life 3 en Left 4 Dead 3 in ontwikkeling had, maar dat die geschrapt waren. Eerder dat jaar liet het bedrijf al weten dat er niet meer gewerkt zou worden aan een Left 4 Dead-game. De laatste game van het bedrijf was Half-Life: Alyx, die in november 2019 aangekondigd werd en in maart 2020 verscheen.

Het was lange tijd de vraag of Valve nog nieuwe grote games ging aankondigen. De laatste echt grote release was Dota 2 uit 2013. Tussen de laatste uitbreiding van Half-Life 2, in 2007, en Half-Life: Alyx, zaten dertien jaar. Valve liet eerder wel doorschemeren Half-Life: Alyx te zien als een 'terugkeer naar de franchise'.