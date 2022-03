Dataminers gaan klein deel van Half-Life 3 reverse-engineeren

Een groep dataminers is bezig met het reverse-engineeren van Half-Life 3 op basis van assets en informatie die in de loop van de jaren door Valve is vrijgegeven. De ontwikkelaars denken daarmee een klein stukje van de game te kunnen nabootsen.

Half-Life-insider Tyler McVicor geeft in een video achtergrondinformatie over het project en daarin komen ook de nog anonieme makers aan het woord. Zij vertellen dat het doel is om met de beschikbare gegevens een 'ervaring' te maken die moet weergeven wat voor een game Half-Life 3 had kunnen zijn. Valve had die titel jaren in ontwikkeling en de nooit uitgekomen game kende veel verschillende vormen.

De zogenaamde vertical slice waaraan de dataminers werken, moet de ideeën van Valve over het spel rondom 2015 weergeven. Destijds was Half-Life 3 in ontwikkeling als een soort Fallout 4-achtige game, met een procedureel gegenereerde spelwereld en quests. In een Google Docs-bestand beschrijven de ontwikkelaars de inhoud van het project. Volgens McVicor brengen de dataminers zelf binnenkort meer informatie naar buiten.

De inhoud van het project

Het Half-Life 3-gedeelte dat de dataminers proberen na te maken, speelt zich af in een klein deel van City 17 en spelers krijgen in de rol van Gordon Freeman quests toebedeeld waarin bijvoorbeeld resources verzameld moeten worden of gevechten plaatsvinden. De levels en de vijanden worden procedureel gegenereerd. De quests blijven altijd hetzelfde, maar de spelomgeving is dus bij iedere keer spelen anders.

De dataminers baseren hun project op assets van Half-Life 3 die in de loop der jaren zijn ontdekt. Volgens McVicor was op Steam bijvoorbeeld jaren geleden een vroegtijdige versie van de Steam VR Performance Test te vinden. Daarbij zaten ook assets die helemaal niet voor die demo werden gebruikt, maar afkomstig waren uit Valve-projecten van VR-games voor Left 4 Dead en Half-Life.

Ook in een vroege versie van Half-Life: Alyx, die bestemd was voor recensenten, zijn allerlei assets en verwijzingen in code gevonden die toebehoorden aan Half-Life 3. Het gaat vooral om concepten voor gameplay en assets van bijvoorbeeld voorwerpen in het spel. Er is volgens de makers weinig verhaal beschikbaar. Het project zou desondanks spelers een idee moeten geven wat voor game Half-Life 3 had kunnen zijn.

Of en wanneer er een speelbare versie van het project uitkomt, is nog niet bekend. Evenmin is bekend wat de houding is van Valve tegenover het project. De ontwikkelaar en beheerder van Steam heeft over het algemeen een open houding tegenover communityprojecten. Zo is de Black Mesa-remake van Half-Life 1 met toestemming van Valve verschenen als een commerciële game.