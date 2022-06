Nieuwe Half-Life: Alyx-mod Levitation krijgt singleplayercampagne van vijf uur

Twee modmakers werken samen aan een nieuwe singleplayercampagne voor VR-game Half-Life: Alyx. Deze mod, genaamd Levitation, voegt een verhaal van 'vier of vijf uur' toe aan het spel. De mod is gratis en komt later dit jaar uit.

Levitation bouwt verder op het verhaal van Half-Life: Alyx, zo blijkt uit een trailer die werd gedeeld tijdens de PC Gaming Show 2022. In de mod gaat hoofdpersonage Alyx op zoek naar twee opstandige rebellen, Maya en Barry. Zij hebben een mysterieus zwevend gebouw in Sector X van City 17 ontdekt en besloten dat op eigen houtje te gaan onderzoeken. Alyx ontvangt een noodsignaal van de twee verzetslieden, waaruit blijkt dat er gevaarlijke Combine-technologie begraven ligt. Het is aan Alyx om die dreiging te onderzoeken en de twee rebellen te redden.

In een uitgebreide gameplaytrailer van acht minuten is te zien hoe Alyx het opneemt tegen Combine-soldaten en headcrabs, terwijl ze zich steeds dieper in Sector X waagt. In de trailer wordt verwezen naar de zoektocht naar Gordon Freeman en ook de illustere G-Man is meermaals op de achtergrond te zien.

Half-Life Alyx: Levitation komt later dit jaar uit, maar wanneer precies is niet bekend. De mod komt dan uit in de Steam Workshop en is gratis voor iedereen die Half-Life: Alyx al bezit.