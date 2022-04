Half-Life-mod bevat speelbare Spyro The Dragon in plaats van Gordon Freeman

Fans van Spyro The Dragon en Half-Life moeten nog even geduld hebben tot 2024, het jaar van de draak. Dan zou namelijk een modificatie van het originele Half-Life moeten uitkomen waarin protagonist Gordon Freeman is vervangen door het bekende paarse draakje.

Het gaat om de mod Half-Life: Year of the Dragon van Magic Nipples. Op zijn YouTube-kanaal heeft deze modmaker een nieuwe trailer geplaatst, waarin hij de vorderingen toont. In de video is te zien hoe Spyro al rennend, springend en vliegend zich een weg door de levels van het originele Half-Life baant. Ook is te zien hoe Spyro meerdere headcrabs verschalkt middels zijn Charge-ability en de projectielen van statisch geschut ontwijkt.

In de mod lijken het genre en de gameplay te zijn veranderd; er is geen sprake meer van een eerstepersoonsperspectief of het hanteren van vuurwapens. In plaats daarvan wordt Spyro vanuit een derdepersoonsperspectief bestuurd en moet hij zich als ware het een 3d-platformgame een weg banen door de Black Mesa-onderzoeksfaciliteit. De maker zegt dat de originele game slechts een heel basale derdepersoonsmodus heeft en dat er daarom het nodige programmeerwerk en hacks nodig waren om het laten werken.

De originele demo stamt uit 2018 en op 21 januari zou er een nieuwe versie beschikbaar moeten zijn. De volledige mod zou volgens de maker uit moeten komen voor het einde van 2024. Hij zegt dat Half-Life: Year of the Dragon niet de volledige campagne van Half-Life zal bevatten, omdat dat te veel tijd zou kosten en hij acht niet alles van de campagne even leuk. De campagne in de mod zal bestaan uit een soort hub met een wereld zoals dat in de Spyro-games wordt gehanteerd. Spelers kunnen kiezen uit pakweg tien hoofdstukken. Die zullen komen uit het originele Half-Life, maar ook uit de uitbreidingen.