Modmakers brengen gratis Half-Life: Alyx-mod met nieuwe singleplayercampagne uit

Ten eerste: ik respecteer je standpunt om niet gewoonweg producten aan te shaffen, uit te proberen en weer terug te sturen als het niet werkt. Zeer netjes. Wel moet ik zeggen dat nou juist jouw voorbeeld een goede reden zou zijn om dit wél te doen, gezien je vaak niet zomaar ergens jouw gekozen VR headset uit kan proberen (tenzij je toevallig iemand kent).
Ik deel hieronder mijn eigen ervaring even: | TL;DR -- "met moderne VR headsets is het bijna altijd mogelijk om 'veilig' te spelen, en zeker na een gewenningsperiode kunnen veel mensen (zelfs die snel ziek worden er van zoals ik) met normale locomotion (itt teleportatie) games spelen." |
Vaak is bijvoorbeeld snel wagenziek worden (door lezen in een auto bijvoorbeeld) een indicatie dat je wellicht ook gevoelig zal zijn voor VR sickness. Ik was hier persoonlijk dan ook héél bang voor, gezien ik bizar snel wagenziek wordt. Toch uiteindelijk een Quest 2 aangeschaft. Hiervoor nooit VR aangeraakt buiten crappy 3-DOF ''telefoon-VR'' na.
Eerste indruk was positief: de refreshrate van 'om je heen kijken' in diverse games was zo snel en nauwkeurig dat letterlijk fysiek met eigen benen rondlopen in VR 0 motion sickness opleverde.
Volgende stap was verslaafd raken aan Beatsaber voor een paar weken. Hierin sta je stil, maar ik merkte dat ik aan het begin toch te lang in de VR headset bleef hangen aan een stuk door. Hierdoor was ik na het afzetten van de headset 1-2 uur bijna stoned. Niet misselijk, niet draaierig, maar ik moest echt weer even 'landen'. Mezelf een limiet gegeven van 10-20 minuutjes VR gamen op een dag en een week later kon ik gerust 2-3 uur Beat saberen op een dag zonder problemen.
Wat wél even schrikken was bleek 'normal locomotion' te zijn. Oftewel niet fysiek rondlopen, maar de movement stick gebruiken om te lopen, zoals je met een reguliere gamepad zou doen in een shooter. Ik deed dit staand en merkte dat als ik ineens stopte met lopen in-game, mijn real-life lichaam even zwalkte - alsof het verwachtte ook daadwerkelijk deceleratie te voelen. Dit heb ik op dezefde manier gematigd geleerd te doen en inmiddels kan ik zelfs bizar wilde VR games spelen. Het aller ergste wat mij nog overkomt is een kwartiertje wat licht in m'n hoofd zijn na zéér intense sessies in games als Bonelab (die hier ook bekend om staan).
drdelta
in deze thread geeft verder alle overige informatie aan die je nodig hebt
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Nog een tweede voorbeeldje: vriend van me wilde graag eens een VR headset proberen. Helaas kon de Quest 2 niet op zijn ideale IPD-afstand ingesteld worden, maar toch even proberen. Hij was erg koppig en wilde meteen Half Life Alyx zien... met normal locomotion.
Je kan wel raden hoe dit ging. Ten eerste was hij compleet verbaasd over de kwaliteit van PC-VR, gestreamd via WiFi naar een draadlze headset. Heb hem nog nooit zo hard ''wauw'' horen bleren als toen hij voor het eerst een flesje bier oppakte in Alyx, hij zag dat er daadwerkelijk bubbelende vloeistof in zat die reageerde zoals verwacht, hij het label kon lezen én dat er een kat weg sprong toen hij het flesje weggooide.
Ik herinnerde hem dat hij inmiddels toch echt al 20 minuten in-game zat en raadde aan te pauzeren. Maar nee, meneer kon het wel aan.... In totaal een vol uur later kwam de headset af en heeft hij 3 uur (!) nodig gehad om weer te landen.
Dus laatste tip: mocht je er voor gaan en het leuk vinden - probeer jezelf aan het begin even te matigen en bouw het op. Gaat de gehele ervaring écht een stuk soepeler maken!
[Reactie gewijzigd door Brutal1ty op 23 juli 2024 18:37]