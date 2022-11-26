Modmakers brengen gratis Half-Life: Alyx-mod met nieuwe singleplayercampagne uit

Levitation, een mod voor VR-game Half-Life: Alyx, is nu beschikbaar. De mod biedt een nieuwe singleplayercampagne die zich afspeelt na de gebeurtenissen van Alyx. Levitation kan gratis geïnstalleerd worden via Steam.

Half-Life Alyx: Levitation is vrijdag verschenen in de Steam Workshop. Volgens de makers biedt Levitation een nieuwe verhaallijn van 'drie tot vier uur'. Daarmee is de omvang van de mod iets teruggebracht sinds zijn aankondiging eerder dit jaar. Aanvankelijk werd een campagne van 'vier à vijf uur' beloofd. De mod bestaat in totaal uit acht levels.

Levititation werd in april al aangekondigd en de makers deelden meer details tijdens de PC Gaming Show in juni. Het verhaal van Levitation volgt hoofdpersonage Alyx en verzetslid Russell. Er is een mysterieus zwevend gebouw aangetroffen in de Sector X-regio van City-17. Twee leden van het verzet, genaamd Barry en Maya, besloten op eigen houtje om dit te onderzoeken en zijn daarna verdwenen. Het is aan Alyx om de dreiging te onderzoeken en de twee rebellen te redden.

Half-Life Alyx: Levitation is gratis te downloaden via de Steam Workshop. Gebruikers dienen daarvoor wel Half-Life: Alyx en een VR-headset te bezitten. De mod is opgedeeld in vijf delen. Gebruikers kunnen deze delen downloaden door zich op ieder deel te 'abonneren'. De levels worden vervolgens automatisch ingeladen tijdens het spelen.