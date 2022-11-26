Modmakers brengen gratis Half-Life: Alyx-mod met nieuwe singleplayercampagne uit

Levitation, een mod voor VR-game Half-Life: Alyx, is nu beschikbaar. De mod biedt een nieuwe singleplayercampagne die zich afspeelt na de gebeurtenissen van Alyx. Levitation kan gratis geïnstalleerd worden via Steam.

Half-Life Alyx: Levitation is vrijdag verschenen in de Steam Workshop. Volgens de makers biedt Levitation een nieuwe verhaallijn van 'drie tot vier uur'. Daarmee is de omvang van de mod iets teruggebracht sinds zijn aankondiging eerder dit jaar. Aanvankelijk werd een campagne van 'vier à vijf uur' beloofd. De mod bestaat in totaal uit acht levels.

Levititation werd in april al aangekondigd en de makers deelden meer details tijdens de PC Gaming Show in juni. Het verhaal van Levitation volgt hoofdpersonage Alyx en verzetslid Russell. Er is een mysterieus zwevend gebouw aangetroffen in de Sector X-regio van City-17. Twee leden van het verzet, genaamd Barry en Maya, besloten op eigen houtje om dit te onderzoeken en zijn daarna verdwenen. Het is aan Alyx om de dreiging te onderzoeken en de twee rebellen te redden.

Half-Life Alyx: Levitation is gratis te downloaden via de Steam Workshop. Gebruikers dienen daarvoor wel Half-Life: Alyx en een VR-headset te bezitten. De mod is opgedeeld in vijf delen. Gebruikers kunnen deze delen downloaden door zich op ieder deel te 'abonneren'. De levels worden vervolgens automatisch ingeladen tijdens het spelen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-11-2022 11:47
78 • submitter: Xtuv

26-11-2022 • 11:47

78

Submitter: Xtuv

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Half-Life: Alyx

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Half-Life: Alyx Review

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Half-Life: Alyx Review

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Reacties (78)

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Nvidiagamer 26 november 2022 21:25
Ik zou zo graag willen dat ik VR kon gebruiken zonder echt duizelig te worden (ik heb veel chronische klachten o.a. lyme). Het is echter wel heel lang geleden. Kan ik dit ergens wellicht gratis even uitproberen op de nieuwste en beste VR brillen? Welke winkel biedt dit nog aan?

Ik kan het ook kopen en direct terugsturen maar dat gaat tegen mijn normen in. Voor niks een gloednieuwe product uitpakken om het vervolgens terug te sturen. Wordt vaak zo weer doorverkocht aan de volgende klant.

[Reactie gewijzigd door Nvidiagamer op 23 juli 2024 18:37]

drdelta @Nvidiagamer26 november 2022 21:56
Zolang je teleportatie gebruikt in VR, en je PC/headset gewoon zijn framerate/pacing haalt, zou je van de headsets die nu op de markt zijn (Quest 2, Index, Vive Pro 2, etc) niet misselijk moeten worden.

Mensen worden doorgaans misselijk in VR van het zien van beeld dat niet synchroon beweegt met de fysieke beweging van je hoofd.

Veel games bieden de mogelijkheid om, naast teleportatie, met de VR controller te bewegen (pookje een bepaalde richting in duwen zoals bij een console controller), en daar van wordt je doorgaans misselijk van. Als je vaker VR games zo speelt wennen de mensen daar doorgaans aan.

Als de IPD instelling van de bril (afstand tussen je pupillen) niet overeenkomt met de fysieke afstand tussen je ogen krijg je daar doorgaans (na enige tijd) hoofdpijn/vermoeidheid van.

Als je een headset uit wilt proberen zou ik op zoek gaan naar een VR arcade. In Eindhoven heb je ENVERSED, in Amsterdam heb je volgens mij minimaal 5 arcades, en er zijn in de rest van Nederland nog zat andere mogelijkheden volgens mij. Als je de instap prijs te veel vindt is dat wellicht een aardige manier om in ieder geval een indruk te krijgen.

Persoonlijk denk ik dat je sowieso geen miskoop zult doen als je een Quest 2 koopt. Zowel standalone als met een computer aangesloten kun je voor een prima prijs van VR genieten.

Succes!
Nvidiagamer @drdelta27 november 2022 09:22
Bedankt voor de uitgebreide informatie, helder! Dan ga ik het eerst in Amsterdam eens uitproberen. Meteen een dagje uit voor mezelf. ^^
Bokkie85 @Nvidiagamer27 november 2022 09:58
Het kan ook helpen om zo’n rond VR matje op de grond te leggen zodat je wat beter kan plaatsen waar je zelf bent.
Wilglide @Bokkie8529 november 2022 11:08
https://www.ikea.com/nl/n...ig-roze-60426279/#content
De 60x90 is er enkel nog in roze :P
iqzero75 @drdelta27 november 2022 12:46
Ik heb hier heel veel last van gehad. Ik heb het soms zelfs in 2d spellen. Maar sinds een tijdje gebruik ik sea bands nadat iemand op reddit mij tipte. Als techneut wou ik wou het eerst niet geloven maar sindsdien hou ik VR gamen zo een uur vol
drdelta @iqzero7527 november 2022 21:18
Oh, interessant om te horen. Dat had ik nog niet eerder gehoord.

Toen ik met VR begon was er een periode dat headsets 3DOF waren, en toen had ik er ook wel wat last van (GearVR/Rift DK1/etc). Daarna heb ik jaren de Rift CV/Vive/Index etc gebruikt vrijwel uitsluitend met teleportatie, maar sinds toch al wat jaren speel ik eigenlijk voornamelijk met de pookjes, en heb daar maar beperkt last van.
aegis3d @Nvidiagamer27 november 2022 10:59
Je hebt tegenwoordig weer arcadehallen zoals Gamestate in Amsterdam. Die hebben vaak ook VR spellen. Hier heb ik 2 jaar geleden voor het eerst de HTC vive lang (45 minuten) opgehad, omdat ze iemand zochten die kon helpen met de setup. Hierdoor ervaarde ik dat ik zelf niet misselijk wordt van VR, en 2 weken daarna heb ik zelf een headset gekocht, nog steeds veel plezier van!

Maar je kan dus voor een paar euro bij dit soort arcadehallen een VR headset proberen.
Brutal1ty @Nvidiagamer27 november 2022 12:46
Ten eerste: ik respecteer je standpunt om niet gewoonweg producten aan te shaffen, uit te proberen en weer terug te sturen als het niet werkt. Zeer netjes. Wel moet ik zeggen dat nou juist jouw voorbeeld een goede reden zou zijn om dit wél te doen, gezien je vaak niet zomaar ergens jouw gekozen VR headset uit kan proberen (tenzij je toevallig iemand kent).

Ik deel hieronder mijn eigen ervaring even: | TL;DR -- "met moderne VR headsets is het bijna altijd mogelijk om 'veilig' te spelen, en zeker na een gewenningsperiode kunnen veel mensen (zelfs die snel ziek worden er van zoals ik) met normale locomotion (itt teleportatie) games spelen." |

Vaak is bijvoorbeeld snel wagenziek worden (door lezen in een auto bijvoorbeeld) een indicatie dat je wellicht ook gevoelig zal zijn voor VR sickness. Ik was hier persoonlijk dan ook héél bang voor, gezien ik bizar snel wagenziek wordt. Toch uiteindelijk een Quest 2 aangeschaft. Hiervoor nooit VR aangeraakt buiten crappy 3-DOF ''telefoon-VR'' na.

Eerste indruk was positief: de refreshrate van 'om je heen kijken' in diverse games was zo snel en nauwkeurig dat letterlijk fysiek met eigen benen rondlopen in VR 0 motion sickness opleverde.
Volgende stap was verslaafd raken aan Beatsaber voor een paar weken. Hierin sta je stil, maar ik merkte dat ik aan het begin toch te lang in de VR headset bleef hangen aan een stuk door. Hierdoor was ik na het afzetten van de headset 1-2 uur bijna stoned. Niet misselijk, niet draaierig, maar ik moest echt weer even 'landen'. Mezelf een limiet gegeven van 10-20 minuutjes VR gamen op een dag en een week later kon ik gerust 2-3 uur Beat saberen op een dag zonder problemen.

Wat wél even schrikken was bleek 'normal locomotion' te zijn. Oftewel niet fysiek rondlopen, maar de movement stick gebruiken om te lopen, zoals je met een reguliere gamepad zou doen in een shooter. Ik deed dit staand en merkte dat als ik ineens stopte met lopen in-game, mijn real-life lichaam even zwalkte - alsof het verwachtte ook daadwerkelijk deceleratie te voelen. Dit heb ik op dezefde manier gematigd geleerd te doen en inmiddels kan ik zelfs bizar wilde VR games spelen. Het aller ergste wat mij nog overkomt is een kwartiertje wat licht in m'n hoofd zijn na zéér intense sessies in games als Bonelab (die hier ook bekend om staan).

drdelta in deze thread geeft verder alle overige informatie aan die je nodig hebt :)

__

Nog een tweede voorbeeldje: vriend van me wilde graag eens een VR headset proberen. Helaas kon de Quest 2 niet op zijn ideale IPD-afstand ingesteld worden, maar toch even proberen. Hij was erg koppig en wilde meteen Half Life Alyx zien... met normal locomotion.
Je kan wel raden hoe dit ging. Ten eerste was hij compleet verbaasd over de kwaliteit van PC-VR, gestreamd via WiFi naar een draadlze headset. Heb hem nog nooit zo hard ''wauw'' horen bleren als toen hij voor het eerst een flesje bier oppakte in Alyx, hij zag dat er daadwerkelijk bubbelende vloeistof in zat die reageerde zoals verwacht, hij het label kon lezen én dat er een kat weg sprong toen hij het flesje weggooide.
Ik herinnerde hem dat hij inmiddels toch echt al 20 minuten in-game zat en raadde aan te pauzeren. Maar nee, meneer kon het wel aan.... In totaal een vol uur later kwam de headset af en heeft hij 3 uur (!) nodig gehad om weer te landen.

Dus laatste tip: mocht je er voor gaan en het leuk vinden - probeer jezelf aan het begin even te matigen en bouw het op. Gaat de gehele ervaring écht een stuk soepeler maken! :)

[Reactie gewijzigd door Brutal1ty op 23 juli 2024 18:37]

n0np3r50n @Nvidiagamer27 november 2022 20:03
Ik kreeg opeens last van FPS 3D nadat ik een operatie als kind was ondergaan. Ook last van (extreme) misselijkheid bij VR. Hoe gaaf ik het ook vind ik wordt er vrij snel hartstikke ziek van.

En waarempel jaren later kijk ik naar John Carmack over VR (als ik het goed heb) en daar vertelt hij opeens dat je hersenen denken dat je vergiftigd bent als het beeld niet klopt met je (bewegings-) ervaring. En dat daarom het zo belangrijk is om VR erg goed afgesteld te hebben, dus de beeldvertraging en dat je lijkt te bewegen terwijl je niet beweegt.

En nu je dit zegt denk ik dat als je al chronische klachten hebt (heb ik ook) dat je daarom misschien wel overgevoelig wordt! Want je hebt al een latente infectie in je lichaam en je immuunsysteem en hersenen zijn daardoor logisch nog meer op hun hoede.

Mijn broertje heeft MS en ik heb veel onderzoek gedaan ook al ben ik zeker nog geen expert denk dat het interessant zou kunnen zijn om hier verder naar de kijken.
rdfeij @Nvidiagamer28 november 2022 21:12
Je mag bij mij wel eens komen proberen (omgeving Waalwijk). Ik heb een HTC Vive Pro.
Hoge resolutie 1440 x 1600 pixels per oog (2880 x 1600 pixels gecombineerd) en aardige refreshrate (90Hz)

ik heb wel gemerkt dat met shooters e.d. "motion ziekte" wel meevalt to zelfs helemaal niet . Maar bij zaken als rollercoasters in VR e.d. wordt ik ook ziek.
Stuur me maar een DM als je interesse hebt.

[Reactie gewijzigd door rdfeij op 23 juli 2024 18:37]

Zoijar 26 november 2022 12:12
Alyx in VR, nog steeds de beste gaming experience die ik ooit heb gehad... echt een aanrader, alleen let wel op dat je daarna verpest bent en alle andere games eigenlijk maar plat en saai zijn :)

Overigens is de bioshock return to rapture mod ook echt een aanrader. Ik hoop dat dit net zo goed (of beter) is. nieuws: BioShock-mod voor Half-Life: Alyx krijgt wapens en vijanden uit origi...

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 23 juli 2024 18:37]

Xymox @Zoijar26 november 2022 12:17
Helemaal mee eens.
Alyx is een must voor elke HL fan en is het waard om een VR headset te kopen.
Het is gewoon HL3, maar dan qua story niet opvolgend op HL2. Maar dat ontdek je pas als je het gespeeld hebt.
Damic @Xymox26 november 2022 12:36
HL Alyx is voor HL2, maar dat wist je al :)
Xymox @Damic26 november 2022 12:50
Wat ik bedoel te zeggen is dat als men praat over HL3 (welke nooit gekomen is en nooit zal komen) men een een "technisch" vervolg op HL2 in het HL universum wil.
Gezien de revolutie in gaming van HL1 en daarna opnieuw een revolutie in gaming met HL2 wil men een nieuwe revolutie met "HL3".

Deze is er en dat is Alyx. En wie graag wil dat het verhaal verder loopt vanaf HL2, dit krijgt men ook.
Damic @Xymox26 november 2022 12:52
Hazo, ja dat is waar. Heb al play trough gezien (want ik en VR gaan niet samen) en het einde is een oog opener :)
PoJa84 @Xymox27 november 2022 20:05
Yupz. Alles wat hiervoor staat +1.
Op afstand de beste VR-game die ik ooit gespeeld heb. Alles afgemeten aan Alyx is minder.
En een waardige opvolger van de HL-serie (inderdaad, niet-chronologisch).

En toch... ondanks alles, tegen beter weten in: 'still waitin' for HL3'...
TheDudez @Zoijar26 november 2022 12:16
Hij lijkt mij erg tof! maar om daar nou een VR headset voor te kopen gaat mij weer wat ver. Echt zo jammer dat er weinig goede games zijn voor VR.
Zoijar @TheDudez26 november 2022 12:22
Ja, klopt dat is erg jammer. En er is niet veel inderdaad. Ik heb VR aangeschaft voor flightsims (DCS) en games zijn een bonus.

De redelijke games die ik me herinner:
Arizona sunshine (redelijk, maar geen Alyx)
Boneworks (meer een sandbox, beetje awkward, maar best aardig)
Medal of Honor above and beyond (lage kwaliteit, geen Alyx, maar best goed spel al met al)
Moss (soort platformer, leuk concept, leuk uitgewerkt, erg kort)
(oude versie van) Onward, helaas is dit verpest met een console port
The room VR: a dark matter (leuke puzzle game, erg kort)
Star wars squadrons (om "echt" een keer in een X-wing te zitten is wel heel gaaf)
Superhot (hoewel dat me niet zo boeide)
Zero caliber (matige shooter, geen onward, maar wel grappig voor even)
DCS (king of combat sims, echt geweldige ervaring! Maar geen "game")
MS Flightsim (slechte performance, zelfs met een 3090 in VR loopt het niet lekker)
HL: Alyx (onbetwist het beste VR spel dat er is)
Blade and sorcery (waarschijnlijk de beste fighting game, wel vermakelijk maar nog steeds in development en meer sandbox dan game)

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 23 juli 2024 18:37]

Postman @Zoijar26 november 2022 13:27
Elite: Dangerous schijnt ook super te zijn in VR.
OruBLMsFrl @Postman26 november 2022 18:33
Ik heb nooit veel op planeten gedaan. De space sim ervaring in VR laatst nog wel even gedaan en blijft fantastisch inderdaad. Moet zelf Star Wars Squadrons nog gaan proberen, zou ook lekker moeten rondvliegen in de ruimte en die schijnt ook in VR te kunnen.
Ludewig @OruBLMsFrl26 november 2022 22:44
Star Wars Squadrons is deze week gratis te krijgen in de Epic store.
GekkePrutser
@Ludewig27 november 2022 21:05
Ik zag het ja maar is dat ook wel de VR versie? Voor zover ik weet heeft Epic geen alternatief voor SteamVR?
Ludewig @GekkePrutser27 november 2022 21:55
VR ondersteuning zit gewoon in de standaard-versie.
GekkePrutser
@Postman26 november 2022 16:14
Niet meer helaas. De laatste uitbreidingen (vanaf Odyssey) hebben VR gedropt en ze werken er ook niet meer aan.

In de oude stukken van het spel werkt het nog wel maar op een planeet lopen gaat in VR nu met een virtuele monitor :(

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 18:37]

Grotbewoner @GekkePrutser27 november 2022 11:40
Jeetje, wat typisch.
GekkePrutser
@Grotbewoner27 november 2022 13:17
In de threads op reddit heb ik vernomen dat het vooral komt doordat ze niemand meer hebben die snapt hoe de engine intern werkt. Er waren in het begin ook heel veel problemen met Odyssey doordat er helemaal geen object culling was: Als je in de lobby liep dan werd het hele ruimtestation gerenderd op de achtergrond.

Maar sowieso heeft Elite niet echt hun aandacht meer. Ze zijn alleen nog maar bezig met hun rollercoaster boel en dat soort kiddie spul. Helaas.

Jammer want in het begin van VR was het een van de beste games in VR. Het had VR helemaal vanaf het eerste uur. Ik vind het heel jammer dat odyssey geen ondersteuning heeft gekregen en ik heb het daarom ook nauwelijks gespeeld.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 18:37]

Grotbewoner @GekkePrutser27 november 2022 19:10
Ik was ook ooit hyped voor elite en toen leerde ik dat ze niks leuks met de mooie physics en ervaring gingen doen behalve MMO-grind quests.
Grotbewoner @Postman27 november 2022 11:40
Klopt, alleen jammer dat Elite zelf als game zo frustrerend oppervlakkig blijft. Terwijl je voelt dat de kwaliteit halen van Freelancer mogelijk was als ze niet voor dat achterlijke semi-mmo model gingen die de zwakste kanten van single player en mmo combineert.
ChemoNL @Zoijar26 november 2022 14:55
Ik zou hier graag Red Matter 1 en 2 aan toevoegen. zeker 2 is een grafisch pareltje
sklipnoty @ChemoNL26 november 2022 22:50
Idd Red Matter 1 en 2 zijn super!
Cybergamer @Zoijar26 november 2022 16:24
Vergeet No Man Sky niet! Ook een hele leuke ervaring in VR!

Ik wil zelf nog Star Citizen proberen in VR, lijkt me ook erg indrukwekkend! (nog niet aan toegekomen).
Ludewig @Zoijar26 november 2022 19:08
Je vergeet nog (los van wat anderen al genoemd hebben):
The Walking Dead: Saints & Sinners
Resident Evil 4
Lone Echo
Lone Echo II

Deze zijn met name standalone erg goed:
Walkabout Mini Golf
Synth Riders (vooral met gratis liedjes die je eenvoudig zelf toevoegd)
Beat Saber
Puzzling Places
Eleven: Table Tennis
sklipnoty @Zoijar26 november 2022 22:52
Vergeet volgende games zeker niet!
  • After The Fall
  • I expect you to die 1 en 2
  • Kayak VR
  • Pistol Whip
  • Project Wingman
  • Ragnarock
The Zep Man
@Zoijar26 november 2022 13:10
Zo'n mooie lijst met daarin veel vechtspellen, en dan niet Gorn noemen? :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 18:37]

sraf @The Zep Man27 november 2022 09:15
Voor een geweldige coop ervaring: karnage chronicles! Heel erg van genoten.
TimSeve @Zoijar26 november 2022 13:52
Ik vond de VR game van Rick and Morty best wel cool.
KoBie147 @Zoijar26 november 2022 15:16
Wanderer is ook een prachtig spel in VR. Mooie graphics, heerlijk verhaal en heel interactief. Toen ik de eerste keer op de maan stond, waar ook alles even in de lucht zweeft door de mindere zwaartekracht, waande ik me daar ook echt. Voor degenen die dit nog niet gespeeld hebben zeker een aanrader!
steveman @Zoijar26 november 2022 16:17
I expect you to die (1 en 2) ook zeker meepakken in een bundle :)
nubro01 @Zoijar26 november 2022 20:41
Heb je "No mans Sky" nooit geprobeerd?
OriginalFlyingdutchman @Zoijar27 november 2022 01:02
Ik zou robo recall toevoegen. Blijft een van de tofste en best uitgewerkte VR games, na Alyx, uiteraard. Lekker veel actie.
sjors_w @Zoijar27 november 2022 02:14
Ik zag Into the Radius nog nergens genoemd
aegis3d @Zoijar27 november 2022 11:03
In plaats van Zero VR, dat echt een prut spel is, kan ik iedereen van harte Hotdogs, Horseshoes & Handgrenades aanraden.

Echt een passieproject van de developer Anton.
Dit is een schietbaan simulator met meerdere minigames, met belachelijk accuraat werkende wapens, maar geen mensen om op te schieten in dit spel. De tegenstanders zijn hotdogs, met verrekt goeie AI.
De combinatie van hele serieuse wapens en melige tegenstanders is erg leuk, maar vergis je niet, qua uitdaging zit er een van de beste VR CQB simulators in: Take and Hold.
LanVlam @TheDudez26 november 2022 12:54
I vond Half-Life - Alyx zelf al de reden om een Valve Index aan te schaffen. Ben benieuwd of deze mod wat is. Eindelijk weer een reden om hem onder het stof uit te halen.
Marve79 @TheDudez26 november 2022 16:31
Niet alleen een VR set ook nog een dikke PC. Ik game al jaren niet meer maar Alyx zou ik best willen spelen als HL fan van het eerste uur, maar dan moet ik iets van 3500 euro uitgeven voor de beste ervaring, dat is wat overdreven. Dan ga ik liever een week naar Tenerife met het gezin dat is een nog betere ervaring :)
Arunia @Marve7927 november 2022 09:17
Half-Life Alyx is helemaal niet zo zwaar als ik het zo lees overal. Dus dat valt dan wel mee, maar voor 1 spel zou ik het niet doen.
Avenger 2.0 @Marve7926 november 2022 20:43
Een dikke PC is absoluut niet nodig. Hier een ryzen 5 5600x en rx 6600 xt. Heb mij een tweedehands Meta headset aangeschaft (€200) en was voldoende om van HL Alyx te genieten.
nexhil @Marve7927 november 2022 09:23
Mijn zoon speelt het op een Quest 2, een RX570 met 8GB VRAM, 16GB En een AMD Ryzen 3100, gaat echt prima.
Wilglide @Marve7930 november 2022 14:35
Als je een beetje netwerk hebt, schijnt een low latency "shadowtech" "pc" meer dan prima te werken voor VR: https://shadow.tech/nl/product/shadow
Mr.Whitewolf88 @TheDudez26 november 2022 12:24
Bekijk de steam workshop van Half Life Alyx eens zou ik zeggen, daar staan inmiddels zoveel gratis mods ( zowel complete singleplayer campagnes als leuke tussendoortjes )

Dat bij elkaar is al zoveel content dat het de aanschaf van zo'n bril in mijn ogen al wel goedmaakt.

Zelf speel ik met een ocolus rift en dan draadloos via virtualdesktop, werkt perfect en die zijn enigzins goed betaalbaar.
TheDudez @Mr.Whitewolf8826 november 2022 12:48
Als ik de lijst van hierboven zie wordt ik niet heel warm. Zeer beperkt aanbod. Komt denk ik omdat het niet voor de massa is omdat het erg duur is. Maar ik hoop dat het wel komt ooit. En ja het is zeker een toevoeging. Ik zie wel aardig wat mods inderdaad

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 23 juli 2024 18:37]

Ludewig @TheDudez26 november 2022 19:29
Op zich is het niet heel duur als je kijkt wat je krijgt. Er zijn ook met name heel wat Amerikanen die het als speeltje kopen voor hun kinderen, waardoor sommige plekken overlopen worden door vervelende kinderen. Met name dan de gratis entertainment zoals Rec Room, want die kinderen hebben dan zelf niet veel geld.

De klacht dat er te weinig content is zie ik eigenlijk voor elke console en zelfs voor de PC. Ik denk dat dit heel erg afhangt van wat je zoekt. Mensen die alleen AAA-spellen spelen en daar snel mee verveelt zijn of alleen de campaigns doen, hebben eigenlijk altijd te weinig content.

Als je bijvoorbeeld ritme-games leuk vindt, dan kun je daar in VR heel veel tijd mee kwijt zijn. Ik was zelf nooit van die games op de PC, maar op de Quest is het erg leuk en is het ook extreem populair. Het past heel goed bij VR.

En simmen is altijd al een hobby geweest waar je heel veel tijd mee kwijt kunt zijn, al vereisen de realistische sims in VR wel veel van je hardware. Maar daar is VR uitermate geschikt voor. Mijn hardware is er eigenlijk nog niet goed genoeg voor, maar het gevoel toen ik bijna in een ander vliegtuig vloog was extreem realistisch. Ik strekte mijn benen zelfs onbewust uit om de klap op te vangen.
SuperDre
@TheDudez26 november 2022 17:10
Tja, wat is goed. Ik vind dat er een hoop leuke games voor zijn, vermaak me meer met mn VR headset dan met mn consoles of 2D scherm. VR heeft eigenlijk wel first person games verpest voor mij want op een 2d scherm die nog spelen is gewoon saai en niet leuk meer als je eenmaal de intensiteit en immersion van VR gewend bent. Maar ook games die ik op een 2d scherm geen reet aan vind, zoals escaperoom achtige games of games als Myst, vind ik in VR ineens wel geweldig.
Zoijar @SuperDre26 november 2022 17:25
Precies dit ja! Heb ik ook
drdelta @SuperDre26 november 2022 21:41
Hah, verpest zou ik persoonlijk niet zeggen.

VR heeft voor mij gewoon een extra soort ervaring toegevoegd.

CSGO/MW(2019) na doen in VR in Pavlov laat zien hoe clunky het nog altijd is. Een wapen richten en reloaden in VR blijft vele malen lastiger dan in het echt, en vele malen lastiger dan op desktop met muis en toetsenbord.

Ik vind het vaak eerder frusterend omdat ik niet zo snel iets in VR kan doen, als ik zelf fysiek in het echt kan. Zeker bij competitieve games zoals shooters in VR.

[Reactie gewijzigd door drdelta op 23 juli 2024 18:37]

SuperDre
@drdelta27 november 2022 17:37
Maarja, muis en keyboard is dan wel compleet ver weg van 'in het echt'. Pavlov komt dan natuurlijk wel weer een stuk dichterbij 'echt' dan op desktop/muis/keyboard aangezien je daar wel weer meer realistisch moet herladen dan simpel een druk op de knop. Vind natuurlijk CS:GO ook een heel stuk makkelijker dan Pavlov vooral met richten, maarja, zoals ik al zei CS:GO komt dan ook nog niet een beetje in de buurt van echt, want richten in het echt is ook een stuk moeilijker, vooral als je werkelijk in die situatie zit. En dat is dan weer iets dat Pavlov ook wel weer dichterbij brengt, de immersie maakt het toch weer een stuk spannender dan CS:GO (wat overigens ook 1 van mijn favoriete games is/was, komt nog het dichtste in de buurt van Tactical Ops).
Arrahant @TheDudez27 november 2022 10:23
Hij lijkt mij erg tof! maar om daar nou een VR headset voor te kopen gaat mij weer wat ver. Echt zo jammer dat er weinig goede games zijn voor VR.
Beat Saber met mods is ook eindeloos leuk.
fre0n @TheDudez28 november 2022 11:41
Elke racegame met goede vr integratie (dat is alles behalve F1 zo'n beetje) is echt een epic belevenis/total inmersion
Yordi- @Zoijar26 november 2022 20:07
Mee eens inderdaad, maar ook nog steeds teleurstellend hoe weinig VR er van deze kwaliteit is. Zeg maar gerust helemaal niet. Je hebt Alyx, dan een hele tijd niks, dan wat aardige VR games en dan vooral troep. Het schiet echt niet op met VR en dat vind ik echt jammer.
Crew One @Zoijar27 november 2022 07:11
Toch jammer he, dat na zo veel jaar dit de enige echt goede AAA VR game is.
drdelta @Crew One27 november 2022 21:31
Ik zou Lone Echo zeker niet vergeten, zeker gelet wanneer die game uitgekomen is. Ver voor z'n tijd. Alyx is zeker beter, maar Lone Echo was op z'n eigen manier bijzonder en vermakelijk.
fre0n @Crew One28 november 2022 11:49
AAA is al heel lang geen garantienvoor kwaliteit meer. Tegenwoordig vindt je de betere games (voor gamers. Niet voor investeerders) bij indies. Alyx is de uitzondering
Bokkie85 @Zoijar27 november 2022 10:01
Alyx is de enige echte VR game. Eigenlijk net zoals half life vroeger een nieuw tijdperk inluidde flikken ze dat nu weer voor VR. Er zijn überhaupt echt weinig VR games nog, dat begrijp ik soms echt niet!
Yzord 26 november 2022 13:22
Hmm, deze ga ik maar eens snel naar binnen trekken. Alyx was een mega spel waar ons gezin volop van genoten hebben. Paar uurtjes extra erbij zien we wel zitten. Ook tof dat het gratis is. Hopelijk volgen er meer en wordt Valve wellicht ook weer gekieteld voor een nieuw deel.
Darkangle 26 november 2022 14:43
Wow, vr nieuws op tweakers. We komen nog ergens!

Gaat vast geminned worden, maar ik bedoel het positief.
Bonelabs bv kwam uit en was bestseller op steam van alle (vr en nonvr) games, en tweakers doet er helemaal niets mee. Geen review, geen note dat een vr game topped, etc... (Is maar een voorbeeld, er zijn er meer).

Gemiste kans me dunkt. Niet qua clicks, daar zullen vast phone rumors en dergelijke meer genereren, maar dat is nu ook niet echt iets vernieuwends....
SideShow 26 november 2022 15:17
Jammer dat ik dit nooit kan spelen. Word al motion sick als ik aan een VR helm denk.
Onlangs bij een vriend geprobeerd, in een statische scene, en werd al ziek na 10 seconden.
Jewcookie @SideShow26 november 2022 18:40
Een zeeman heeft zijn zeebenen ook niet verkregen door 1x op een boot te stappen. Werkt met VR net zo. Kleine stapjes zijn bij sommige mensen nodig om het brein aan de brainfuck te laten wennen.
Darkangle @SideShow26 november 2022 21:14
Ik durf zo maar te wedden dat de setup niet helemaal optimaal was. En dat zeg ik beroepsmatig 😉
Bulls @Darkangle26 november 2022 21:24
Kan ik inkomen, wat als hoofdbewegingen niet 1 op 1 omgezet worden op ingame beelden maar met iets vertraging, soort input lag. Dan zou ik inderdaad ook misselijk worden.
Xymox 26 november 2022 12:14
Gaaf.

Als tussenstop voor Half-Life: Gordon
TheDudez @Xymox26 november 2022 12:47
Half life3? dat is een mythe. Die komt echt niet meer toch??
Xymox @TheDudez26 november 2022 12:53
Qua direct vervolg op het verhaal dat in HL2 eindigde en vanaf daar de draad weer oppakt, nee. Dat verhaal komt er niet meer.

(Spoiler) Echter gaat het verhaal wel door met de uitkomst van het verhaal van Alyx.
En gezien de teaser aan het einde zal het vervolg "hopelijk" HL: Gordon zijn.
LanVlam @TheDudez26 november 2022 12:56
Alyx is een waardige 3 kwa wow factor en game 'na' 2
TNG128MB 26 november 2022 13:00
Heb eerst alyx gespeeld zo immersive die wereld en ziet er zo goed uit…en daarna moh: above and beyond opgezet… dat is gewoon lachwekkend slecht in verhouding.
Darkangle @TNG128MB26 november 2022 14:46
Moh: above and beyond is wat je krijgt als je iemand die nooit vr speelt nog het medium snapt een vr titel laat regiseren.

De eerste 10 minuten heb je geloof ik iets van 8 verschillende scenes waarin je geen tot weinig controlle hebt (funest in vr). Werkelijk een gigantische stap terug in VR design. Te dom voor woorden, en zonde vh budget en mensen die je potentieel afschrikt.
steveman 26 november 2022 16:19
Kan het zijn dat deze mod wat minder draait van vanilla HL:A ? Had best wel gestotter, draai je met je hoofd, is het nieuwe beeld eerst zwart.
prop_dynamic 27 november 2022 11:46
Gaaf, zoveel mods om uit te proberen nadat ik heb HL: A heb uitgespeeld. Als je denk, goh ik wordt misselijk van die first person en VR, probeer eens een hoge refresh rate (Valve index haalt 144 Hz) en hoge FOV (120 graden). Dit helpt al een hoop. Persoonlijk kan ik het allemaal goed aan al wordt je hoofd wel warm na een tijdje, maar heb er wel 4 uur durige sessies opzitten met HL: A.
The Bula King 28 november 2022 07:06
Het zou cool zijn als je in een open wereld RPG kon rond huppelen.
Of in een nieuwe Myst game.
Hopelijk is er nog een toekomst voor de VR en games

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