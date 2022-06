Gerucht: Valve werkt aan Half-Life-rts-shooter die bedoeld is voor Steam Deck

Valve werkt volgens geruchten aan een Half-Life-co-op-game die elementen van strategiespellen en shooters combineert. De game zou worden ontwikkeld om 'de mogelijkheden van de Steam Deck' te tonen. Valve zou niet actief werken aan Half-Life 3.

Het gerucht is afkomstig van Valve News Network-maker Tyler McVicker, die een video publiceerde met informatie over verschillende games die Valve in ontwikkeling zou hebben. McVicker publiceert vaker video's over Valves plannen en meldde een maand voor de officiële aankondiging dat het bedrijf aan de VR-game Half-Life: Alyx werkte.

Volgens McVicker draagt het vermeende Half-Life-spel de codenaam Citadel. Het moet een soort hybride tussen een rts-game en een first-person-shooter worden. McVicker omschrijft het spel als een nostalgiefestijn. "Het is alsof Left 4 Dead, Alien Swarm, een rts en Half-Life gezamenlijk een baby krijgen", aldus de YouTube-gebruiker. Het spel zou verder bedoeld zijn om de mogelijkheden van de komende Steam Deck-handheld 'zo goed mogelijk' weer te geven.

De YouTube-gebruiker baseert zijn informatie naar eigen zeggen op het dataminen van Valve-software, zoals Steam en DOTA 2. McVicker geeft aan dat hij sinds begin 2018 onderzoek doet naar Citadel. De game is momenteel nog in actieve ontwikkeling, hoewel veel teamleden momenteel zouden helpen bij het gereedmaken van de Steam Deck. Citadel moet in de komende anderhalf tot twee jaar verschijnen.

Volgens McVicker werkt Valve ook aan een vervolg op Half-Life: Alyx, blijkt uit datamines van de YouTube-gebruiker. De game zou momenteel alleen nog in 'de mechanische testfase' zitten, en dus niet op korte termijn verschijnen. Half-Life 3 zou op het moment niet actief ontwikkeld worden. McVicker geeft zelf aan dat dit momenteel nog geruchten zijn en daarom altijd met een 'gezonde korrel zout' genomen moeten worden.