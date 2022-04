Valve gaat Steam-games beoordelen op compatibiliteit met Steam Deck-handheld

Valve introduceert zijn Steam Deck Verified-programma. Daarmee loopt het bedrijf naar eigen zeggen de Steam-catalogus langs, en worden games voorzien van een keurmerk die toont of een game speelbaar is op de handheldconsole.

Valve introduceert het Verified-programma op de Steam Deck-website. Het bedrijf geeft daar aan dat het 'de hele Steam-catalogus beoordeelt' voor gebruik op de Steam Deck. Nadat een spel is beoordeeld, wordt het gecategoriseerd voor 'de mate van compatibiliteit' met de handheld, zo schrijft de gamegigant. Het bedrijf gaat deze categorieën weergeven wanneer Steam Deck-gebruikers door hun eigen collectie bladeren of games aanschaffen via de handheld.

Het bedrijf houdt vooralsnog vier compatibiliteitsniveaus aan. Games met het Verified-keurmerk werken zonder enige aanpassing goed op de Steam Deck, zo meldt de fabrikant. Dat wil onder andere zeggen dat de game volledige controllerondersteuning biedt, schermresoluties van 1280x720 of 1280x800 pixels ondersteunt, geen compatibiliteitswaarschuwingen weergeeft en volledige SteamOS-ondersteuning biedt, al dan niet via Proton. Dat is met inbegrip van middleware, zoals drm en anticheat-software. Games die aan deze eisen voldoen, worden aangemerkt met een groen vinkje.

De Steam Deck-fabrikant toont ook een categorie met 'speelbare' games. Dergelijke titels worden aangemerkt met een geel icoontje. Dergelijke games werken op de Steam Deck, maar gamers moeten mogelijk handmatige aanpassingen doen om deze te kunnen spelen. Valve schrijft daarbij dat die games bijvoorbeeld een controllerconfiguratie van de community moeten downloaden, of een eventuele launcher moeten navigeren via het touchscreen van de Steam Deck. Games die niet worden ondersteund op de Steam Deck krijgen een grijs icoon en spellen die nog niet getest zijn door Valve, krijgen een vraagteken.

Valve geeft aan dat het al is begonnen met het beoordelen van Steam-games voor gebruik op zijn handheld. Het bedrijf meldt daarbij dat het een 'doorlopende evaluatie' van de volledige catalogus is. De beoordeling van een spel kan in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld wanneer ontwikkelaars updates uitbrengen of de software van de Steam Deck wordt verbeterd.

Valve kondigde de Steam Deck eerder dit jaar aan. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD, die beschikt over vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute units. De handheld krijgt daarnaast 16GB Lpddr5-geheugen en maximaal 512GB aan opslag, hoewel dit kan worden uitgebreid met een MicroSD-kaartje.

De Steam Deck draait standaard op SteamOS, dat is gebaseerd op Linux. Veel games die niet native op Linux werken, kunnen via de Proton-tool alsnog op het OS draaien. Die tool kent nog wel enkele kanttekeningen. Zo werkt het momenteel nog niet met alle anticheat-software, hoewel daar momenteel wel aan wordt gewerkt. De makers van BattlEye en Easy Anti-Cheat hebben al aangegeven dat ze de Steam Deck gaan ondersteunen. BattlEye wordt gebruikt in games als Escape From Tarkov, PUBG en Rainbow Six Siege. Easy Anti-Cheat wordt gebruikt in games als Fortnite, Apex Legends en Halo Master Chief Collection.