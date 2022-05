Steam Deck krijgt optionele frameratebegrenzer om accuduur te verbeteren

De komende Steam Deck-handheld van Valve krijgt een optionele functie om de framerate te begrenzen. Daarmee moet de accuduur van het apparaat verbeterd worden. Ook benadrukt het bedrijf nogmaals dat de eerdergenoemde doelstelling van 30fps een minimum betreft.

Met de optionele frameratebegrenzer kunnen gebruikers de 'prestaties afstellen tegenover de accuduur', schrijft Valve-medewerker Pierre-Loup Griffais op Twitter. Hij meldt daarbij geen concrete voorbeelden. Het bedrijf zou eerder al gemeld hebben dat Portal 2 op 30fps goed zou zijn voor een accuduur van zes uur, terwijl gebruikers diezelfde game tot vier uur lang kunnen spelen met een ontgrendelde framerate, schrijft onder ander Engadget.

Valve meldde vorige week ook in een interview met IGN dat het bedrijf streeft naar een framerate van minstens 30fps voor Steam Deck-games op native resolutie. Griffais benadrukt op Twitter wederom dat dit gaat om een minimum. "De '30fps-doelstelling' verwijst naar de ondergrens van wat we als speelbaar beschouwen in onze prestatietests; games die we hebben getest en laten zien, hebben tot nu toe consequent aan die norm voldaan en deze overtroffen", aldus de Valve-ontwikkelaar.

De Steam Deck moet in december verschijnen. Deze handheld-pc beschikt over een semi-custom AMD-soc met vier Zen 2-processorcores en een RDNA 2-gpu met acht compute units. Daarmee is de chip gebaseerd op dezelfde architectuur als de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. De Steam Deck beschikt over een rekenkracht van 1,6Tflops, wat op papier meer vergelijkbaar is met de last-gen consoles van Sony en Microsoft. De handheld wordt standaard geleverd met SteamOS, maar is ook compatibel met andere besturingssystemen, zoals Windows.