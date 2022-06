Portal-achtige shooter Splitgate blijft voorlopig in bèta wegens populariteit

De shooter Splitgate blijft voorlopig nog in bèta. De ontwikkelaars zeggen dat de servercapaciteit moet worden opgehoogd omdat de game populairder blijkt te zijn dan verwacht. De makers durven niet te zeggen hoe lang de bètaperiode nog duurt.

Splitgate kreeg de afgelopen weken zoveel nieuwe spelers dat het bedrijf moeite heeft de servercapaciteit op peil te houden. De scifi-firstpersonshooter die wat weg heeft van Portal zou aanvankelijk eind juli de bètaperiode verlaten, maar dat is uitgesteld 'tot in de nabije toekomst'. In de tussentijd wil het bedrijf proberen de capaciteit op te schalen voor het hoge aantal spelers dat er in de afgelopen weken bij kwam, zegt ceo van ontwikkelaar 1047 Games Ian Proulx in een persbericht, waar PCgamer over schrijft.

De shooter is te spelen voor console- en pc-gamers, en ondersteunt crossplay. In de eerste dertig dagen nadat de game als open bèta beschikbaar werd, werd de game meer dan tien miljoen keer gedownload. In de afgelopen weken zou het aantal gelijktijdige actieve spelers van 4000 naar 175.000 zijn gestegen.

Poulx zegt dat het bedrijf niet alleen de servercapaciteit wil ophogen, maar ook dat de back-end van de game moet worden opgeschaald. Zo moet de game zelf stabiel blijven draaien en uiteindelijk moet de wachttijd voor online spelers dalen. "We willen voorbereid zijn op een enorme groei als we officieel beginnen en ondertussen de bèta voorzien van updates, extra features en nieuwe servercapaciteit.

Op 24 augustus eindigt de Beta Battle Pass, zeggen de ontwikkelaars. Het bedrijf wil tijdens gamescom meer informatie bekend maken over de toekomst van het spel.