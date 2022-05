Open bèta van Battlefield 2042 start in september

EA start in september een open bèta met Battlefield 2042. Leden van EA Play en mensen die een preorder plaatsen, kunnen iets eerder met de publieke testversie aan de slag. Ook kondigt EA Battlefield Portal aan, waarmee spelers eigen spelmodi kunnen maken.

Wanneer in september de open bèta precies begint, is nog niet duidelijk. De publieke test volgt in de maand voordat het spel officieel uitkomt. De releasedatum van Battlefield 2042 staat op 22 oktober. Het spel komt dan naar Xbox- en PlayStation-consoles en Windows.

De komst van de bèta werd aangekondigd bij de introductie van Battlefield Portal. Dat is volgens EA een 'door de community gedreven platform' waarin spelers eigen 'ervaringen' kunnen maken met eigen regels. Daarbij kan niet alleen geput worden uit de maps, wapens en voertuigen van Battlefield 2042, maar ook uit dergelijke inhoud van Battlefield 1942, Bad Company 2 en Battlefield 3. Tweakers heeft een uitgebreide preview van Battlefield Portal gepubliceerd.

Battlefield Portal bestaat uit een toolbox met instellingen, aangepaste modi en een Logic Editor. Het is bijvoorbeeld mogelijk om daarmee 1942 versus 2042-wedstrijden te maken. De Portal-modus is gemaakt door Ripple Effect Studios uit Los Angeles en het is een van de drie grote onderdelen van Battlefield 2042.

Naast Portal bevat de game All-Out Warfare, met bekende spelmodi als Conquest, Breaktrough en Battlefield. De derde modus is Hazard Zone, waarin spelers in squads samenspelen. Daarover wordt later meer bekendgemaakt. EA ziet Battlefield 2042 als een live service en dat gaat gepaard met vier seizoenen in het eerste jaar na de release. Die seizoenen gaan op hun beurt gepaard met de komst van vier Battle Passes, vier nieuwe Specialists, nieuwe locaties, wapens en voertuigen.