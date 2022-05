EA-topman: 'Je moet Battlefield zien als een dienst'

Electronic Arts-ceo Andrew Wilson vertelt aan investeerders dat ze 'Battlefield als een dienst moeten zien'. Dat antwoordt de topman op de vraag of EA na de release van Battlefield 2042 weer om het jaar een nieuwe game in die franchise gaat uitbrengen.

"Ik denk dat dat onze oriëntatie is. Maar belangrijker is, ik denk dat je Battlefield moet zien als een service", beantwoordt Wilson op die vraag tijdens een teleconferentie met investeerders, waarin het bedrijf zijn kwartaalcijfers van de afgelopen drie maanden besprak. Daarmee suggereert de ceo dat Battlefield een toekomst als een live service heeft. De topman bevestigt niet direct of EA om het jaar een nieuwe Battlefield-game gaat uitbrengen, zoals het bedrijf voorheen ook deed.

De EA-topman benadrukt dat het bedrijf met het Battlefield Portal-onderdeel van Battlefield 2042 leunt op user-generated content. Daarmee, samen met de All-Out Warfare-modus en Hazard Mode, hoopt EA dat spelers ook lang na release betrokken blijven bij Battlefield 2042. Wilson bevestigt ook dat het bedrijf in de komende maanden meer details geeft over de Hazard Zone-gamemodus.

"Je moet begrijpen dat dit echt de basis vormt voor wat volgens ons de toekomst van een live service rond Battlefield is, die na verloop van tijd een mobiele release zal omvatten, een aantal free to anchor onderdelen zal krijgen en echt de aard zal veranderen van wat er gebeurt van release tot release", vertelt Wilson. "We zijn echt gericht op 365-daagse betrokkenheid bij de franchise op platformniveau, op elk apparaat waarop consumenten willen spelen." Chief operating officer Blake Jorgensen voegt toe: "Je zult de komende maanden nog veel meer horen over Battlefield-live services, in-game monetisatie, enzovoorts."

EA kondigde Battlefield 2042 in juni aan. Het betreft een multiplayer-only-game, die bestaat uit de onderdelen All-Out Warfare, Battlefield Portal en Hazard Mode. De game verschijnt 22 oktober voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S. Tweakers publiceerde eerder al previews van Battlefield 2042 en diens Portal-modus.

De live-service-uitspraken van de topmannen volgen EA's kwartaalcijfers, waarin het bedrijf onder andere bekendmaakte dat zijn omzet uit live-service games met 11,7 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de omzet uit 'volledige games' daalde met 10,3 procent. Het bedrijf laat onder andere weten dat seizoen 9 van Apex Legends wekelijks meer dan 13 miljoen actieve spelers had. Verder is EA's omzet uit pc-gaming het afgelopen kwartaal gestegen, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal boekt het bedrijf een omzet van 1,551 miljard dollar en een nettowinst van 204 miljoen dollar.