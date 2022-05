DICE neemt maatregelen tegen 'XP-farms' in Portal-modus Battlefield 2042

DICE heeft maatregelen genomen om de effectiviteit van XP-farming in Battlefield 2042's Portal-modus te verminderen. Spelers kunnen in Portal zelf spelmodi ontwikkelen en dit systeem werd misbruikt om oneerlijk veel XP te kunnen verdienen.

De maatregelen tegen XP-farms zijn op alle platformen uitgerold, zo laat DICE in een Tweet weten. De ontwikkelaar deelt geen details over de manier waarop het vergemakkelijkt XP verdienen is ingeperkt. Voor de release van Battlefield 2042 verklaarde een ontwikkelaar van EA's Ripple Effect tegenover Dexerto: "We hebben achter de schermen restricties geïmplementeerd [tegen XP-farms], afgezien van het feit dat we streng toezicht houden op deze praktijk. We willen in staat zijn om mensen die farms creëren te controleren."

Op het moment van schrijven zijn er in de pc-versie van Battlefield 2042 geen Portal-servers meer te vinden met '1 HP', 'fast XP' of andere verwijzingen naar XP-farms. Voor de update waren er nog uiteenlopende voorbeelden van dergelijke servers te zien. In bijna alle gevallen werd er gebruikgemaakt van bots met slechts 1 HP om daadwerkelijke spelers zo gemakkelijk mogelijk punten te kunnen laten scoren. De XP die spelers verdienen in zelfontwikkelde Portal-games tellen gewoon mee voor het algehele level en de eventuele Battle Pass van de speler.

Gelijktijdig met de aankondiging van maatregelen tegen XP-farms laat DICE ook weten meer serverruimte vrij te maken voor door spelers aangemaakte Portal-games. Vanwege de ogenschijnlijke populariteit van de gamemodus kreeg een onbekend aantal gebruikers de foutmelding 'Global Game Quota Exceeded' te zien.

Battlefield 2042 is vanaf vrijdag te spelen voor leden van EA Play en voor klanten die de Gold- of Ultimate-editie van het spel hebben gekocht. De Portal-tool is daarentegen voor iedereen met een EA-account toegankelijk; iedereen kan spelmodi ontwikkelen. Met Portal kunnen gebruikers onder meer zelf bepalen wat voor regels, voorwaarden, speldoelen, wapens en facties er in een toegewijde server van toepassing zijn.