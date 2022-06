Hoofd design DICE vertrekt naar ander bedrijf

Het hoofd design van DICE, Fawzi Mesmar, heeft de studio verlaten na de release van Battlefield 2042. Mesmar heeft gewerkt aan games in de Battlefield- en Star Wars: Battlefront-franchises. Hij gaat voor een niet nader genoemd ander bedrijf werken.

Mesmar was al langer van plan om te vertrekken bij DICE, blijkt uit een interne e-mail die is ingezien door VGC. De topman heeft naar eigen zeggen 'een aanbod gekregen dat hij niet kon weigeren' van een ander bedrijf. Dat bedrijf zou hebben aangeboden om op Mesmar te wachten tot na de release van Battlefield 2042. Komende vrijdag is Mesmars laatste dag bij DICE. Het is niet bekend bij welk bedrijf hij gaat werken, maar zijn komende functie zal ook in Stockholm zijn.

Fawzi Mesmar en DICE-manager Oskar Gabrielson hebben naar eigen zeg al 'enige tijd' de opvolger van Mesmar besproken, maar het is nog niet bekend wie dat wordt. Het volgende hoofd design van DICE zal 'te zijner tijd bekend worden gemaakt'. Het vertrek van Mesmar is stilgehouden tot na de release van Battlefield 2042, om de focus te houden op de ontwikkeling van de game.

Mesmar was eerder studio director bij King, maker van Candy Crush. Sinds 2019 gaf hij leiding aan de game-ontwerpers van DICE en was hij betrokken bij onder andere Star Wars Battlefront II, Battlefield V en Battlefield 2042.

Update, 11.40: De tekst is aangepast om niet de suggestie te wekken dat er een link is tussen het vertrek van Mesmar en kritiek op Battlefield 2042.