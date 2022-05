EA 'herziet' ontwikkeling Battlefield-games en blijft aan 2042 werken

Electronic Arts-ceo Andrew Wilson zegt dat de ontwikkeling van Battlefield-games wordt 'herzien' en dat daarbij meer zal worden gewerkt zoals Respawn Entertainment. Hij benadrukt dat er nog aan 2042 wordt gewerkt en dat er pas nieuwe, extra content komt als de gameplay zelf goed is.

Wilson zegt bij EA's kwartaalcijfers dat het Battlefield-ontwikkelteam nu onder een 'geweldige leiding' staat, die de ontwikkeling van Battlefield-games herziet. Daarbij kijkt het team volgens Wilson meer naar de manier waarop Respawn Entertainment en Vince Zampella games maken, waarbij de focus zou liggen op het zo snel mogelijk leuk maken van een game.

"Het team heeft duizenden updates gemaakt voor de community, gewerkt aan de kwaliteit van de game en ervoor gezorgd dat het klopt." Wel denkt Wilson dat er nog meer werk te doen is. "Zodra we het idee hebben dat de ervaring van het spel juist is, kun je verwachten dat we het spel verder kunnen laten groeien."

De ceo zegt zich verder op de lange termijn te richten en dat Battlefield 'een van de grootste franchises in de sector is'. "Onze verwachting is dat we blijven groeien en dat Battlefield nog vele jaren een belangrijk onderdeel van onze portfolio blijft."

De release van Battlefield 2042 afgelopen november kon rekenen op negatieve gebruikersreviews. Vorige maand speelden geregeld tussen de 1000 en 2000 spelers tegelijk. De voorganger, Battlefield V, werd destijds door een veelvoud hiervan gespeeld. EA gaf eerder aan zijn jaarverwachtingen te verlagen vanwege de teleurstellende ontvangst van Battlefield 2042.

Kort na de release van de nieuwste Battlefield-game vertrok DICE-directeur Oskar Gabrielson. Daarna werd Vince Zampella eindverantwoordelijke van de Battlefield-franchise. Zampella is daarnaast ceo van Apex Legends-ontwikkelaar Respawn en medeoprichter van Call of Duty-bedenker Infinity Ward.

In de toelichting bij de kwartaalcijfers gaat Wilson ook in op Battlefield Mobile. Hij verwacht dat deze game rond de jaarwisseling uitgebracht kan worden, maar dat dit afhangt van hoe het spel in de gesloten bèta wordt ontvangen. Eerder zei EA dat de game dit jaar nog uitgebracht zou worden.